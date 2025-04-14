Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міжнародну кореспондентку Sky News Діану Магней. Російський диктатор Владімір Путін продовжує ескалацію війни проти України, намагаючись перевірити терпіння американського керівництва.

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Путін зриває переговори

За словами журналістки, атаки по цивільному населенню не лише демонструють цинізм Кремля, а й підривають моральний дух українців. Вона наголосила, що сьогоднішній удар "перейшов усі межі пристойності", як це влучно охарактеризував спеціальний представник президента США Кіт Келлог.

Журналістка також припустила, що російський лідер намагається змусити Дональда Трампа втратити інтерес до війни в Україні та зосередитися на внутрішніх справах. Це може стати вигідним для Кремля сценарієм.

За словами Магней, Путін може бути впевнений, що Трамп настільки зацікавлений у нормалізації відносин із Москвою, що йому байдуже до загибелі мирних жителів.

Також вона додала, що Кремль свідомо підіймає ставки, прагнучи уваги з боку США, яких вважає єдиним достойним опонентом.

Путін, за її словами, активно використовує ресурси військової економіки, продовжуючи ескалацію, попри відсутність значних перемог на фронті. Це свідчить про те, що диктатор не має наміру зупинятися.