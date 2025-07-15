Путин не боится санкций и готовит новое наступление, –источники Reuters

Источники, близкие к Кремлю, рассказали, что российский президент считает, что его армия и экономика выдержат любое давление Запада. А война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока он не достигнет своих условий мира.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Президент России Владимир Путин планирует продолжать войну против Украины, пока Запад не выполнит его условия мира.

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Путин хочет еще больше украинских земель

При этом его не пугают ни обещания Трампа ввести жесткие санкции, ни перспективы еще большей изоляции – наоборот, по данным источников, Путин рассчитывает, что российская экономика выдержит давление, а войска смогут продвинуться еще дальше.

Три источника, близкие к Кремлю, сообщили Reuters, что Путин, который приказал начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, не видит смысла останавливаться, потому что уверен: Запад до сих пор не предложил детальных условий мира, а российская армия имеет преимущество на поле боя.

Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним мир – даже американцы,

– объяснил один из источников.

Хотя в Кремле признают, что Трамп и его спецпосланник Уиткофф выходили на контакт, однако это не переросло в конкретный план.

В то же время администрация Трампа уже анонсировала новую волну поставок оружия Украине, в частности систем Patriot, а также пригрозила новыми пошлинами для покупателей российской нефти, если Россия не согласится на прекращение огня за 50 дней. Но в Кремле убеждены: Москва выдержит эти удары, а сам Путин "маневрирует так, чтобы не раздражать Трампа слишком сильно".

Чего хочет Путин?

Среди условий мира, по данным источников: запрет Украине вступать в НАТО, ее нейтральный статус, ограничение размера армии и признание российского контроля над захваченными территориями. Также Москва хочет гарантий безопасности для русскоязычного населения и готова говорить о безопасности Украины, но не понятно, как это будет работать на практике.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев никогда не признает оккупацию Крыма или других регионов и не откажется от курса в НАТО.

Расширение аппетитов Кремля

Два источника отметили: война для России становится более выгодной, ведь экономика, ориентирована на войну, уже опережает НАТО по темпам производства артиллерийских снарядов, а войска за последние три месяца продвинулись на более 1400 километров квадратных.

Аппетит приходит во время еды,

– сказал один из источников, намекая, что Путин может захотеть больше, чем Крым и четыре восточные области, если Украина ослабнет.

Сейчас под контролем России уже почти пятая часть украинской территории, а в планах Кремля, по словам собеседников, даже Днепр, Сумы и Харьков.

Трамп, который после возвращения в Белый дом общался с Путиным минимум шесть раз, пытается договориться о скором завершении войны. Впрочем, в Кремле признают: "позитивные сигналы" не превратились в конкретный план. В Белом доме также говорят, что Трамп готов к максимально жестким пошлинам и вторичным санкциям против тех, кто покупает российскую нефть.

Несмотря на санкции и рекордные расходы на войну, экономика России в прошлом году выросла более чем на 4%, и даже в 2025 году Минэкономики ожидает роста на 2,5%.

Источники прогнозируют эскалацию и предупреждают: война может затянуться еще надолго, потому что Кремль верит в свое превосходство и не собирается отказываться от требований. В свою очередь, Украина готовится к обороне и надеется сорвать российский план, даже несмотря на меньшие ресурсы.