Президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией. В Берлине внимательно следят за действиями Москвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

К теме Германия хотела обучать российских солдат, но в 2014 году проект остановили, – The Telegraph

Что говорят в немецкой разведке о возможном конфликте с Россией?

На слушаниях в Бундестаге Мартин Егер заявил, что Россия стремится подорвать НАТО и дестабилизировать демократии в Европе.

Для достижения этой цели Россия не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, если это будет необходимо,

– предупредил руководитель немецкой службы внешней разведки.

Егер срочно предостерег европейские государства от недооценки угрозы, которую представляет Россия.

"Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. Враг не знает ни отдыха, ни периодов покоя", – сказал глава немецкой разведки.

По словам чиновника, сейчас в Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в ожесточенное противостояние. Поэтому страны должны готовиться к дальнейшей эскалации ситуации.

Мартин Егер отметил, что сейчас Россия для дестабилизации ситуации в Европе использует, среди прочего, шпионаж, саботаж, провокации и заказные убийства членов оппозиции, а также использование беспилотников в чужом воздушном пространстве.

Глава немецкой разведки также отметил, что Россия рассчитывает, что Европа, парализованная страхом и инерцией, будет доведена до самоуничтожения.

Таким образом, Москва рассчитывает реальные шансы расширить собственную сферу влияния на запад и сделать Европу, которая намного превосходит ее экономически, зависимой от себя,

– объяснил Егерь.

Учитывая эти риски, руководитель BND призвал к расширению полномочий Федеральной разведывательной службы.

Кстати, политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала предположил, что Россия может не готовить масштабного вторжения в европейские страны, а стремиться к локальным действиям, чтобы проверить реакцию Альянса. Такие провокации, по его словам, призваны создать атмосферу страха и ослабить поддержку Украины.

Что еще говорят в Европе о возможной войне с Россией?