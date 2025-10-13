Немецкая разведка видит реальную опасность войны с Россией до 2029 года, – Die Zeit
- Президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер предупредил о реальной угрозе военного конфликта с Россией, которая может подорвать НАТО.
- Россия использует шпионаж, саботаж, провокации и другие методы дестабилизации, чтобы расширить свою сферу влияния на Европу.
Президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией. В Берлине внимательно следят за действиями Москвы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.
Что говорят в немецкой разведке о возможном конфликте с Россией?
На слушаниях в Бундестаге Мартин Егер заявил, что Россия стремится подорвать НАТО и дестабилизировать демократии в Европе.
Для достижения этой цели Россия не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, если это будет необходимо,
– предупредил руководитель немецкой службы внешней разведки.
Егер срочно предостерег европейские государства от недооценки угрозы, которую представляет Россия.
"Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. Враг не знает ни отдыха, ни периодов покоя", – сказал глава немецкой разведки.
По словам чиновника, сейчас в Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в ожесточенное противостояние. Поэтому страны должны готовиться к дальнейшей эскалации ситуации.
Мартин Егер отметил, что сейчас Россия для дестабилизации ситуации в Европе использует, среди прочего, шпионаж, саботаж, провокации и заказные убийства членов оппозиции, а также использование беспилотников в чужом воздушном пространстве.
Глава немецкой разведки также отметил, что Россия рассчитывает, что Европа, парализованная страхом и инерцией, будет доведена до самоуничтожения.
Таким образом, Москва рассчитывает реальные шансы расширить собственную сферу влияния на запад и сделать Европу, которая намного превосходит ее экономически, зависимой от себя,
– объяснил Егерь.
Учитывая эти риски, руководитель BND призвал к расширению полномочий Федеральной разведывательной службы.
Кстати, политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала предположил, что Россия может не готовить масштабного вторжения в европейские страны, а стремиться к локальным действиям, чтобы проверить реакцию Альянса. Такие провокации, по его словам, призваны создать атмосферу страха и ослабить поддержку Украины.
Что еще говорят в Европе о возможной войне с Россией?
Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сказала, что Европа имеет приближенность к гипотетическому конфликту с Россией. Поэтому странам континента нужно готовиться к возможным угрозам и улучшать собственную оборону и защиту Украины.
Владимир Зеленский утверждает, что нарушение воздушного пространства НАТО Россией – это испытание реакции Европы и попытки оценить готовность обороны континента. Также президент Украины сравнил действия Москвы в отношении Европы с подготовкой к оккупации Крыма в Украине.
А издание Financial Times писало, что в НАТО дискутируют над вооруженным ответом на российскую агрессию. Так, Альянс рассматривает возможность размещения ударных БпЛА вдоль границы с Россией для сдерживания агрессии и противодействия нарушениям воздушного пространства.