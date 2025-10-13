Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єґер попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією. У Берліні уважно стежать за діями Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Zeit.

Що кажуть у німецькій розвідці про можливий конфлікт з Росією?

На слуханнях у Бундестазі Мартін Єґер заявив, що Росія прагне підірвати НАТО та дестабілізувати демократії в Європі.

Для досягнення цієї мети Росія не ухилятиметься від прямої військової конфронтації з НАТО, якщо це буде необхідно,

– попередив керівник німецької служби зовнішньої розвідки.

Єґер терміново застеріг європейські держави від недооцінки загрози, яку становить Росія.

"Ми не повинні сидіти склавши руки і вважати, що можливий напад Росії відбудеться не раніше 2029 року. Ми вже сьогодні під вогнем. Ворог не знає ні відпочинку, ні періодів спокою", – сказав очільник німецької розвідки.

За словами посадовця, наразі у Європі, в кращому випадку, панує крижаний мир, який може будь-якої миті перерости в запекле протистояння. Тому країни повинні готуватися до подальшої ескалації ситуації.

Мартін Єґер наголосив, що наразі Росія для дестабілізації ситуації в Європі використовує, серед іншого, шпигунство, саботаж, провокації та замовні вбивства членів опозиції, а також використання безпілотників у чужому повітряному просторі.

Глава німецької розвідки також зазначив, що Росія розраховує, що Європа, паралізована страхом та інерцією, буде доведена до самозанепаду.

Таким чином, Москва розраховує реальні шанси розширити власну сферу впливу на захід і зробити Європу, яка набагато перевершує її економічно, залежною від себе,

– пояснив Єґер.

З огляду на ці ризики, керівник BND закликав до розширення повноважень Федеральної розвідувальної служби.

До речі, політолог Петро Олещук в етері 24 Каналу припустив, що Росія може не готувати масштабного вторгнення в європейські країни, а прагнути локальних дій, щоб перевірити реакцію Альянсу. Такі провокації, за його словами, покликані створити атмосферу страху та послабити підтримку України.

