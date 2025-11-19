Россия сокращает сроки, – Буданов сказал, сколько у Европы есть времени до войны с Россией

Страна-агрессор может начать войну против европейских стран, поэтому им стоит готовиться. По предварительным данным, это может произойти до следующего десятилетия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, предположив, что Кремль все же ускоряет эту "дату". Ведь оккупантам важно сохранить своих людей с боевым опытом.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Сколько у Европы есть времени до войны с Россией?

По словам главы ГУР Минобороны, Европа имеет время подготовиться к войне с Россией до 2030 года.

Однако Россия сейчас уменьшает, сокращает сроки,

– подчеркнул он.

На эту тему важно посмотреть с российской точки зрения – после войны против Украины Кремль имеет большой человеческий потенциал, то есть людей с боевым опытом, которые прошли войну. Буданов объяснил, что этот потенциал надо как-то сохранить и успеть применить до тех пор пока россияне его не потеряют.

"За два – три года человек, который получил боевой опыт, что бы он не делал, даже если в запой пойдет, ну из него что-то еще можно еще лепить. Через пять лет – ну что с него взять? Поэтому время ограничено", – заметил он.

Глава ГУР Минобороны добавил, что страна-агрессор сможет расширять направления для войны только после завершения войны в Украине.

Заметьте! Ранее Буданов обратил внимание также на план России потратить 1,2 триллиона долларов на модернизацию оружия до 2037 года. Это может указывать на ее подготовку к новой войне.

Интервью с руководителем ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

Угроза российского вторжения в Европу: кратко