Росія скорочує терміни, – Буданов сказав, скільки у Європи є часу до війни з Росією
- Європа має підготуватись до можливої війни з Росією за 5 років, але Кремль може скоротити цей термін.
- Москва прагне зберегти бойовий досвід своїх військових, який може бути втраченим через кілька років бездіяльності.
Країна-агресорка може розпочати війну проти європейських країн, тому їм варто готуватись. За попередніми даними, це може статись до наступного десятиліття.
Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, припустивши, що Кремль все ж пришвидшує цю "дату". Адже окупантам важливо зберегти своїх людей з бойовим досвідом.
Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР
Скільки у Європи є часу до війни з Росією?
За словами очільника ГУР Міноборони, Європа має час підготуватись до війни з Росією до 2030 року.
Однак Росія зараз зменшує, скорочує терміни,
– наголосив він.
На цю тему важливо подивитись з російського погляду – після війни проти України Кремль має великий людський потенціал, тобто людей з бойовим досвідом, які пройшли війну. Буданов пояснив, що цей потенціал треба якось зберегти і встигнути застосувати до того часу поки росіяни його не втратять.
"За два – три роки людина, яка отримала бойовий досвід, що б вона не робила, навіть якщо в запій піде, ну з нього щось ще можна ще ліпити. Через п'ять років – ну що з нього взяти? Тому час обмежений", – зауважив він.
Очільник ГУР Міноборони додав, що країна-агресорка зможе розширювати напрямки для війни лише після завершення війни в Україні.
Зауважте! Раніше Буданов звернув увагу також на план Росії витратити 1,2 трильйона доларів на модернізацію зброї до 2037 року. Це може вказувати на її підготовку до нової війни.
Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео
Загроза російського вторгнення у Європу: коротко
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло вказав на певні підготовчі дії ворога – на кордоні з Фінляндією росіяни розбудовують відповідну інфраструктуру, будують рокадні дороги та бази для бригад.
Існують припущення, що ворогу потрібно 3 – 4 роки перерви, щоб відновити свій потенціал. Водночас Європа продовжує оглядатись на США.
Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що потенційна загроза нападу на країни Альянсу постане вже у 2028 році.