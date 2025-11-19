Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, припустивши, що Кремль все ж пришвидшує цю "дату". Адже окупантам важливо зберегти своїх людей з бойовим досвідом.

Скільки у Європи є часу до війни з Росією?

За словами очільника ГУР Міноборони, Європа має час підготуватись до війни з Росією до 2030 року.

Однак Росія зараз зменшує, скорочує терміни,

– наголосив він.

На цю тему важливо подивитись з російського погляду – після війни проти України Кремль має великий людський потенціал, тобто людей з бойовим досвідом, які пройшли війну. Буданов пояснив, що цей потенціал треба якось зберегти і встигнути застосувати до того часу поки росіяни його не втратять.

"За два – три роки людина, яка отримала бойовий досвід, що б вона не робила, навіть якщо в запій піде, ну з нього щось ще можна ще ліпити. Через п'ять років – ну що з нього взяти? Тому час обмежений", – зауважив він.

Очільник ГУР Міноборони додав, що країна-агресорка зможе розширювати напрямки для війни лише після завершення війни в Україні.

Зауважте! Раніше Буданов звернув увагу також на план Росії витратити 1,2 трильйона доларів на модернізацію зброї до 2037 року. Це може вказувати на її підготовку до нової війни.

