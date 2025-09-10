Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло, зазначивши, що східний фланг Альянсу розуміє серйозність ситуації. Однак Європа досі покладається на США.

Дивіться також Атаки БпЛА по Польщі готували з липня: на російських дронах знаходили польські SIM-карти

Чи нападе Росія на Європу?

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки на співпраці, країни східного флангу НАТО усвідомлюють загрозу з боку Росії. Майже усі – крім Словаччини та Угорщини, які покладають надії на свою проросійську позицію.

Думка змінилась – всі зрозуміли, що якщо "впаде" Україна, наступними будуть Польща, країни Балтії та Сувальський коридор. Однак поки триває наша війна, всі ці плани відкладаються,

– наголосив він.

Водночас росіяни потроху готуються – на кордоні з Фінляндією розбудовують відповідну інфраструктуру, будують рокадні дороги та бази для бригад. Єдине, що необхідне ворогу – 3 – 4 роки перерви, щоб відновити свій потенціал. Сьогодні ворожі "Шахеди" навіть залетіли на територію Польщі.

Тим часом європейці продовжують оглядатись на Вашингтон, який вже не хоче бути "світовим поліцейським". З одного боку, Лондон ініціює виробництво дронів для України, з іншого – Німеччина заявляє, що позиція "Коаліції охочих" буде корелюватись з Вашингтоном.

Жмайло додав, що саме через це українському керівництву важко добитись конкретики та чітких механізмів від Європи, які б не дали Росії відновити агресію після припинення вогню.

Потенційна війна Росії проти Європи: що відомо?