"Все только начинается": глава разведки Британии предупредила о новой угрозе со стороны России

Теневая война России против Запада только начинается. Европейцы должны осознать опасность новой волны скрытых атак.

Об этом заявила новая руководительница британской внешней разведки (MI6) Блейз Метревели во время своей первой публичной речи после вступления в должность, передает 24 Канал со ссылкой на Independent.

Что известно о новой угрозе со стороны России?

Темой выступления она выбрала многомерную угрозу со стороны России, предостерегая о росте опасности, которую представляет режим Владимира Путина.

По словам Метревели, Путин провоцирует новую "эпоху неопределенности", активно переписывая неписаные правила конфликта.

Экспорт хаоса – это особенность, а не сбой в российском подходе к международному взаимодействию,

– объяснила она.

Картина, которую описывает глава MI6, – это не сценарий открытых военных ударов, а скрытые атаки со всех сторон.

Руководительница разведки не стала раскрывать детали. Но, очевидно, речь идет о российских планах саботажа, убийств, взломов, киберпреступлений и дроновых атак. А также идею экономической войны. Ключевую роль в ней играют не российские дипломаты или структуры, а частные лица, организации, движения и компании, которые тайно действуют в интересах России по идеологическим или финансовым мотивам.

В этом контексте можно вспомнить австрийца Яна Марсалека, который был операционным директором немецкой платежной компании Wirecard. Та обанкротилась в 2020 году после того, как оказалось, что 1,9 миллиардов евро, якобы сохраненных наличными, на самом деле не существовало. В течение почти десяти лет до этого Марсалек работал на российскую спецслужбу ГРУ. Должность в Wirecard давала ему доступ к полезным для россиян данным и ресурсам. Используя свое положение, Марсалек налаживал пророссийские связи в Ливии и способствовал миграционным потокам в Европу, нанося социальный и финансовый ущерб – все это работало на Москву. После разоблачения Марсалек сбежал в Россию.

Другой пример – мелкий преступник Дилан Эрл, который в марте 2024 года возглавил поджог склада на востоке Лондона, где хранилась помощь для Украины. Его завербовали онлайн представители российской ЧВК "Вагнер".

Еще более сложными для выявления являются россияне или иностранцы, которые работают в стратегических отраслях Европы – обороне, энергетике и критической инфраструктуре – и действуют в интересах России, часто по приказам ГРУ или других кремлевских структур. Москва считает таких агентов полезными, потому что из-за того, что они формально "не связаны" с государством, их действия сложно доказать или прямо связать с Кремлем.

Пример сложности таких операций – Александр Киржнев, которого в Украине заочно обвинили в мошенничестве через фиктивную американскую компанию. Он отвлекал украинские средства и создавал иллюзию поставок боеприпасов – типичное "серо-зонное" действие в пользу Кремля. Впрочем, не все подобные схемы остаются скрытыми: в октябре 2022 года Юрия Орехова и еще четырех россиян в Нью-Йорке обвинили в попытках незаконно получить американские военные технологии и нефть под эмбарго. После разоблачения их прямо связали с интересами России в Украине.

Эти случаи показывают, насколько Кремль готов действовать в различных сферах, чтобы создавать хаос и тревогу среди западных союзников.

Поскольку война в Украине приближается к пятому году, а попытки договориться о мире продолжаются, такие случаи, вероятно, будут увеличиваться. Британии и Европе стоит быть готовыми.

Что известно о подготовке России к войне с Европой?