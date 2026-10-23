Мы приближаемся к завершению, – Трамп о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением о войне в Украине. По его словам, она близится к завершению.

Об этом американский лидер заявил во время выступления.

Трамп о конце войны

Дональд Трамп увидел приближение завершения войны России против Украины. Он надеется, что сторонам удастся положить конец этой "катастрофе".

Мы близки к тому, чтобы положить конец – надеюсь – российско-украинской катастрофе. Надеюсь, мы завершим это,

– заявил президент Соединенных Штатов.

Также Трамп похвастался, что США прекратили пять войн благодаря пошлинам, поэтому предположил, что этот инструмент стоит применить для завершения войны России против Украины.

"Я никогда об этом не думал. Но мы не покупаем у них достаточно, чтобы применить это, поэтому это не работает", – добавил американский лидер.

К слову, сенатор США Марко Рубио назвал Донбасс главным вопросом в переговорах о прекращении войны, который трудно решить. По его словам, под понятием "война в Украине" и речь идет об "одном регионе, который составляет около 11% территории страны".

По словам Рубио, для урегулирования войны обеим сторонам придется "пойти на определенные уступки" и сесть за стол переговоров.