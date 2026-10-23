Это война за Донбасс, – Рубио назвал ключевой вопрос переговоров

Об этом государственный секретарь США заявил в интервью India Today.

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Поиск компромисса и роль США

По словам Рубио, основные разногласия по вопросу прекращения войны касаются временно оккупированной части Донбасса.

Люди постоянно говорят о том, что это война в Украине. Эта война касается Донбасса. Речь идет об одном регионе страны. Это... по сути, это примерно 11% одной части этой страны, которую Россия хочет, но не может захватить военным путем, и которую Украина не желает отдавать– сказал госсекретарь США.

Он добавил, что принципиальная позиция Украины связана с соображениями суверенитета и долгосрочной безопасности.

Американский чиновник подчеркнул, что урегулирование конфликта потребует от сторон готовности "пойти на определенные уступки".

Как бы это ни было трудно, это невозможно сделать, если обе стороны не сядут за стол переговоров, и мы рады выполнять роль посредника в этом вопросе– отметил Рубио.

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Он также добавил, что американская сторона ежедневно работает над поиском путей прекращения войны России против Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал основные условия для справедливого мира с Россией. Прежде всего это полное прекращение огня, укрепление Сил обороны и гарантии безопасности.