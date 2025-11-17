Чиновники ЕС считают, что Уиткофф не понимает сложности войны России против Украины, Politico

Высокопоставленные чиновники стран Евросоюза считают, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не осознает всех нюансов войны России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что в ЕС говорят о Виткоффе?

Глава Белого дома отправил Уиткоффа, чтобы тот вел личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и выступал его спецпосланником на Ближнем Востоке.

Согласно данным Bloomberg, в ЕС были ошеломлены тем, что Виткофф "не понимает сложности российско-украинской войны". Один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал изданию, что у блока нет никакой уверенности в том, что Виткофф "способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном".

Это, как уточнил чиновник, является главной причиной того, почему европейские лидеры стремятся говорить напрямую с президентом Трампом "как можно чаще и в максимально широком составе", чтобы обсуждать ключевые вопросы.

Что ранее говорили в Евросоюзе о Виткоффе?