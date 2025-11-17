Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также "Запишу в Конституцию две области России": Зеленский вспомнил дискуссию с Виткоффом по Донбассу
Что в ЕС говорят о Виткоффе?
Глава Белого дома отправил Уиткоффа, чтобы тот вел личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и выступал его спецпосланником на Ближнем Востоке.
Согласно данным Bloomberg, в ЕС были ошеломлены тем, что Виткофф "не понимает сложности российско-украинской войны". Один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал изданию, что у блока нет никакой уверенности в том, что Виткофф "способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном".
Это, как уточнил чиновник, является главной причиной того, почему европейские лидеры стремятся говорить напрямую с президентом Трампом "как можно чаще и в максимально широком составе", чтобы обсуждать ключевые вопросы.
Смотрите также Использовал любимый аргумент Путина: Виткофф требовал отдать Донецкую область россиянам, – WP
Что ранее говорили в Евросоюзе о Виткоффе?
Еще в конце августа в издании Politico писали, что многие американские, украинские и европейские чиновники недовольны стилем работы Уиткоффа.
Эксперты считали, что он не уловил сути войны России против Украины.
Издание писало, что Уиткофф по состоянию на тогда уже 5 раз встречался с Путиным в течение шести месяцев, однако ему до сих пор не удалось превратить свой доступ к российскому диктатору в какие-либо прорывы в вопросе войны в Украине.
Часть чиновников убеждена, что война в Украине намного сложнее, чем кажется доверенному лицу Трампа.