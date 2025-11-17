Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також "Запишу в Конституцію дві області Росії": Зеленський пригадав дискусію з Віткоффом щодо Донбасу
Що в ЄС кажуть про Віткоффа?
Глава Білого дому відправив Віткоффа, щоб той вів особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і виступав його спецпосланцем на Близькому Сході.
Відповідно до даних Bloomberg, у ЄС були приголомшені тим, що Віткофф "не розуміє складності російсько-української війни". Один із високопоставлених європейських чиновників розповів виданню, що в блоку немає жодної впевненості в тому, що Віткофф "здатний надійно і точно передавати повідомлення між Москвою і Вашингтоном".
Це, як уточнив чиновник, є головною причиною того, чому європейські лідери прагнуть говорити безпосередньо з президентом Трампом "якомога частіше і в максимально широкому складі", щоб обговорювати ключові питання.
Дивіться також Використав улюблений аргумент Путіна: Віткофф вимагав віддати Донеччину росіянам, – WP
Що раніше говорили в Євросоюзі про Віткоффа?
Ще наприкінці серпня у виданні Politico писали, що багато американських, українських і європейських чиновників незадоволені стилем роботи Віткоффа.
Експерти вважали, що він не вловив суті війни Росії проти України.
Видання писало, що Віткофф станом на тоді вже 5 разів зустрічався з Путіним впродовж шести місяців, проте йому досі не вдалося перетворити свій доступ до російського диктатора на будь-які прориви в питанні війни в Україні.
Частина чиновників переконана, що війна в Україні є набагато складнішою, ніж здається довіреній особі Трампа.