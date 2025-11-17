Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що в ЄС кажуть про Віткоффа?

Глава Білого дому відправив Віткоффа, щоб той вів особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і виступав його спецпосланцем на Близькому Сході.

Відповідно до даних Bloomberg, у ЄС були приголомшені тим, що Віткофф "не розуміє складності російсько-української війни". Один із високопоставлених європейських чиновників розповів виданню, що в блоку немає жодної впевненості в тому, що Віткофф "здатний надійно і точно передавати повідомлення між Москвою і Вашингтоном".

Це, як уточнив чиновник, є головною причиною того, чому європейські лідери прагнуть говорити безпосередньо з президентом Трампом "якомога частіше і в максимально широкому складі", щоб обговорювати ключові питання.

