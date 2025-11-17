Чиновники ЄС вважають, що Віткофф не розуміє складності війни Росії проти України, – Politico
- Високопоставлені чиновники ЄС вважають, що Стів Віткофф не розуміє всіх нюансів війни Росії проти України.
- Він викликає сумніви щодо його здатності виступати посередником між Вашингтоном та Москвою.
Високопоставлені чиновники країн Євросоюзу вважають, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф не усвідомлює всіх нюансів війни Росії проти України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Що в ЄС кажуть про Віткоффа?
Глава Білого дому відправив Віткоффа, щоб той вів особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і виступав його спецпосланцем на Близькому Сході.
Відповідно до даних Bloomberg, у ЄС були приголомшені тим, що Віткофф "не розуміє складності російсько-української війни". Один із високопоставлених європейських чиновників розповів виданню, що у них немає жодної впевненості в тому, що Віткофф "здатний надійно та точно передавати повідомлення між Москвою і Вашингтоном".
Це, як уточнив чиновник, є головною причиною того, чому європейські лідери прагнуть говорити безпосередньо з президентом Трампом "якомога частіше і в максимально широкому складі", щоб обговорювати ключові питання.
Що раніше говорили в Євросоюзі про Віткоффа?
Ще наприкінці серпня у виданні Politico писали, що багато американських, українських і європейських чиновників незадоволені стилем роботи Віткоффа.
Експерти вважали, що він не вловив суті війни Росії проти України.
Видання писало, що Віткофф станом на тоді вже 5 разів зустрічався з Путіним впродовж шести місяців, проте йому досі не вдалося перетворити свій доступ до російського диктатора на будь-які прориви в питанні війни в Україні.
Частина чиновників переконана, що війна в Україні є набагато складнішою, ніж здається довіреній особі Трампа.