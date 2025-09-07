Германия готовится к войне с Россией. До 2029 года правительство планирует подготовить страну к возможной агрессии. Именно тогда Москва может быть готова к нападению на члена НАТО.

Германия уже усиливает финансирование военных нужд, активно наращивает оборонную промышленность и начинает масштабную кампанию по вербовке в армию, которая, вероятно, будет охватывать и восстановление определенной формы обязательной службы, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

Как Германия делает запасы пищи на случай войны?

Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер хочет создать "национальный резерв готовой продукции, которую можно употреблять сразу после разогрева", например, консервированные равиоли и чечевицу.

Национальные запасы пищи в Германии существуют еще с 1960-х годов, но долгое время оставались без внимания. В течение десятилетий они состояли преимущественно из непереработанных продуктов, таких как зерно и сушеная чечевица. Райнер считает, что в кризисных ситуациях их приготовление занимает слишком много времени.

Считается, что предложение может стоить до 105 миллионов долларов и предусматривает участие крупных продуктовых сетей в логистике и хранении продукции.

Райнер отметил, что эти запасы нужны не только в случае войны, но и для на случай других кризисов, например, стихийных бедствий или ядерной аварии на электростанции. Однако именно угроза российского нападения на Европу сейчас больше всего беспокоит политиков и граждан.

Идея национального резерва равиоли уже стала объектом шуток в немецких СМИ. Но она также подчеркивает серьезность ситуации с безопасностью в Европе.

За 80 лет после Второй мировой войны Германия в основном придерживалась пацифистской позиции. Теперь, с приближением потенциальной войны – и страхом, что США могут не прийти на помощь Европе – в обществе происходит глубокое переосмысление.

Большинство внимания сосредоточено на перевооружении, но "дебаты о равиоли" показывают, что война влияет на все аспекты жизни.

Пример войны в Украине показывает, что несмотря на важность армии, государство должно продемонстрировать, что гражданская защита также может обеспечить базовые потребности людей,

– говорит Флориан Вебер, руководитель операций Федерального агентства технической помощи (Technisches Hilfswerk).

Идея обновления продовольственных резервов нашла поддержку, хотя некоторые критики указывают на потенциальные трудности – от ограниченного срока годности до расходов на регулярное обновление запасов.

Кроме создания стратегического запаса пищи, в Германии планируют решить проблему с укрытиями В Украине есть только 579 бункеров, которые могут вместить 478 000 человек – то есть лишь 0,5% от 83,5 миллионов населения.

Поэтому страна готовится переоборудовать подземные станции метро, подвалы и гаражи в укрытия. Также создается цифровой реестр укрытий, который будет доступен в виде мобильного приложения.

Что известно о риске нападения России на Европу?