Делают запасы равиоли: WP раскрыл, как Берлин готовится к войне с Россией, и почему это "не смешно"
- Германия готовится к возможному нападению России до 2029 года.
- Министр сельского хозяйства Германии планирует создать национальный резерв готовой пищи, включающий консервированные продукты, в частности равиоли.
- Идею национального резерва равиоли встретили шутками в СМИ. В то же время она подчеркивает серьезность ситуации с безопасностью в Европе.
Германия готовится к войне с Россией. До 2029 года правительство планирует подготовить страну к возможной агрессии. Именно тогда Москва может быть готова к нападению на члена НАТО.
Германия уже усиливает финансирование военных нужд, активно наращивает оборонную промышленность и начинает масштабную кампанию по вербовке в армию, которая, вероятно, будет охватывать и восстановление определенной формы обязательной службы, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.
Смотрите также Россияне мечтают об ударе по Европе: Буданов сказал, когда его можно ждать
Как Германия делает запасы пищи на случай войны?
Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер хочет создать "национальный резерв готовой продукции, которую можно употреблять сразу после разогрева", например, консервированные равиоли и чечевицу.
Национальные запасы пищи в Германии существуют еще с 1960-х годов, но долгое время оставались без внимания. В течение десятилетий они состояли преимущественно из непереработанных продуктов, таких как зерно и сушеная чечевица. Райнер считает, что в кризисных ситуациях их приготовление занимает слишком много времени.
Считается, что предложение может стоить до 105 миллионов долларов и предусматривает участие крупных продуктовых сетей в логистике и хранении продукции.
Райнер отметил, что эти запасы нужны не только в случае войны, но и для на случай других кризисов, например, стихийных бедствий или ядерной аварии на электростанции. Однако именно угроза российского нападения на Европу сейчас больше всего беспокоит политиков и граждан.
Идея национального резерва равиоли уже стала объектом шуток в немецких СМИ. Но она также подчеркивает серьезность ситуации с безопасностью в Европе.
За 80 лет после Второй мировой войны Германия в основном придерживалась пацифистской позиции. Теперь, с приближением потенциальной войны – и страхом, что США могут не прийти на помощь Европе – в обществе происходит глубокое переосмысление.
Большинство внимания сосредоточено на перевооружении, но "дебаты о равиоли" показывают, что война влияет на все аспекты жизни.
Пример войны в Украине показывает, что несмотря на важность армии, государство должно продемонстрировать, что гражданская защита также может обеспечить базовые потребности людей,
– говорит Флориан Вебер, руководитель операций Федерального агентства технической помощи (Technisches Hilfswerk).
Идея обновления продовольственных резервов нашла поддержку, хотя некоторые критики указывают на потенциальные трудности – от ограниченного срока годности до расходов на регулярное обновление запасов.
Кроме создания стратегического запаса пищи, в Германии планируют решить проблему с укрытиями В Украине есть только 579 бункеров, которые могут вместить 478 000 человек – то есть лишь 0,5% от 83,5 миллионов населения.
Поэтому страна готовится переоборудовать подземные станции метро, подвалы и гаражи в укрытия. Также создается цифровой реестр укрытий, который будет доступен в виде мобильного приложения.
Что известно о риске нападения России на Европу?
- Немецкая разведка предполагает, что Путин готовится испытать действенность 5 статьи НАТО. Глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что в случае, если война закончится в Украине закончится раньше 2029 или 2030 года, Россия сможет направить свои технические, материальные и человеческие ресурсы для нападения на Европу.
- Балтийские страны рассматриваются как наиболее вероятные цели российской агрессии, в частности через Сувалкский коридор между Литвой и Польшей, отделяющий Калининград от Беларуси.
- В Defense Express оценили, способен ли сегодня европейский сегмент НАТО выдержать войну с Россией.