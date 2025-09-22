В случае возможной войны между НАТО и Россией немецкая армия ожидает, что ежедневно придется оказывать медицинскую помощь около тысячи раненых военнослужащих. Германия осуществляет медицинскую подготовку, учитывая опыт войны в Украине.

Количество раненых будет зависеть от интенсивности боевых действий и привлеченных боевых частей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерал-полковника Ральфа Хоффмана, командующего Центральной медицинской службы, агентству Reuters.

Каких потерь ожидает Германия в случае войны с Россией?

По словам Хоффманна, количество раненых будет зависеть от интенсивности боев и численности привлеченных подразделений.

Реалистично говоря, речь идет о цифре около тысячи раненых военнослужащих в день,

– сказал командующий.

Reuters отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны активизировали подготовку к возможному конфликту, включая медицинские службы. Германия также пересматривает собственную систему медицинской поддержки, учитывая опыт войны в Украине.

"Характер ведения боевых действий в Украине кардинально изменился", – объяснил Хоффманн, указав на увеличение количества взрывных ранений и ожогов от дронов и разлетающихся боеприпасов, вместо обычных огнестрельных ран. Он также подчеркнул проблемы с эвакуацией раненых на передовой, где их транспортировку затрудняют дроны противника, и отметил необходимость длительной стабилизации раненых – иногда часами – на передовой.

Командующий отметил, что для эффективной эвакуации нужны гибкие средства транспорта: от санитарных поездов, которые уже использует Украина, до автобусов и воздушного транспорта. Начальную медицинскую помощь раненые будут получать на передовой, после чего их будут перевозить в Германию для дальнейшего лечения, преимущественно в гражданских больницах.

Хоффманн оценил, что в случае конфликта понадобится около 15 тысяч больничных коек из общей вместимости немецких медучреждений, которая достигает 440 тысяч. Кроме того, численность военной медицинской службы, которая сейчас насчитывает 15 тысяч человек, будет расширена, чтобы обеспечить потребности в случае потенциальных боевых действий.

Как отметил в эфире 24 Канала глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, сейчас Россия вполне не блефует, когда угрожает нападением на НАТО. Альянс до сих пор не адаптировал боевой опыт, который имела Украина, их расходы на оборону остаются очень малыми, если сравнивать с уровнем угроз.

Как Путин испытывает НАТО?