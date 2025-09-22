Как заметил в эфире 24 Канала глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, сейчас Россия по некоторым направлениям сильнее, чем Альянс. Прежде всего говорится об использовании беспилотников.

Может ли НАТО противостоять России?

Путин понимает, что страны Альянса первыми не пойдут на конфронтацию. Они будут продолжать стратегию постоянной деэскалации.

Россия не блефует. В определенных обстоятельствах она действительно рассматривает возможность военного вторжения в Балтию, тестирует системы реагирования Запада, смотрит, какие самолеты взлетают, сколько их, как это быстро происходит, как работает система принятия решений,

– отметил Ярослав Божко.

Путин осмелел только потому, что НАТО становится слабее. Альянс до сих пор не адаптировал боевой опыт, который имела Украина, их расходы на оборону остаются очень малыми, если сравнивать с уровнем угроз, который нависает над Европой.

"Если не учитывать США и Турцию, то отставание Запада от России в оружии, его объемах, военной промышленности составляет 5 – 10 лет. Идея о том, что можно эффективно и быстро воевать очень дорогими средствами – осталась в учебнике. Она не подходит для долгой войны.

Эта идея может не выдержать проверки столкновением с российской армией, если она решит вернуться из Украины и пойти на Балтию,

– добавил Божко.

Это может стать катастрофой для европейской безопасности. Ведь те средства, которые сейчас имеет Европа, объективно недостаточны. Хороший сигнал заключается в том, что Дональд Трамп обещал оказывать помощь Польше и Балтии, но пока это символическое решение.

Оказывать помощь можно по-разному. Это может быть авианосец, который бросает ракеты по Санкт-Петербургу, или просто разведывательные данные.

Как реагирует Альянс на российские провокации?

Реакция НАТО была ожидаемой и оправданной. Страны-члены этой организации не могут себе позволить проактивную и очень жесткую позицию.

Альянс четко понимает, что у россиян есть определенное преимущество. Оно заключается в дронах, в том, что боевой состав подготовлен, участвовал в войне в Украине,

– отметил Ярослав Божко.

Для стран НАТО сейчас нет быстрых решений. Даже если они готовятся к воображаемой атаке сотней российских дронов, то не могут полагаться на имеющиеся средства ПВО. Ведь, например, одна ракета к системе Patriot стоит миллион долларов. Их не может быть так много, как вражеских дронов.

То же самое можно сказать об использовании самолетов. То есть говорится об очень дорогих решениях, которые нужны для противодействия угрозам. Пока тактика Европы заключается в инвестициях в Украину, проведении совместных учений.

По мнению Ярослава Божко, если в Европе начнется война, то это не будет локальный конфликт, а масштабный. Он будет влиять на судьбу всего человечества. Поэтому логика сдерживания не будет работать. Нужно уже сейчас приспосабливаться к новым методам ведения войны, которую начала Россия. Ведь эти методы постоянно совершенствуются.

