У разі можливої війни між НАТО та Росією німецька армія очікує, що щодня доведеться надавати медичну допомогу близько тисячі поранених військовослужбовців. Німеччина здійснює медичну підготовку, враховуючи досвід війни в Україні.

Кількість поранений залежатиме від інтенсивності бойових дій та залучених бойових частин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерал-полковника Ральфа Гоффмана, командувача Центральної медичної служби, агентству Reuters.

Дивіться також Путін має сміливість випробовувати міцність кордонів НАТО, – The Times

Яких втрат очікує Німеччина у разі війни з Росією?

За словами Гоффманна, кількість поранених буде залежати від інтенсивності боїв та чисельності залучених підрозділів.

Реалістично кажучи, мова йде про цифру близько тисячі поранених військовослужбовців на день,

– сказав командувач.

Reuters відзначає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року європейські країни активізували підготовку до можливого конфлікту, включно з медичними службами. Німеччина також переглядає власну систему медичної підтримки, враховуючи досвід війни в Україні.

"Характер ведення бойових дій в Україні кардинально змінився", – пояснив Гоффманн, вказавши на збільшення кількості вибухових поранень і опіків від дронів та розлітаючих боєприпасів, замість звичайних вогнепальних ран. Він також підкреслив проблеми з евакуацією поранених на передовій, де їхнє транспортування ускладнюють дрони противника, і наголосив на необхідності тривалої стабілізації поранених – іноді годинами – на передовій.

Командувач зазначив, що для ефективної евакуації потрібні гнучкі засоби транспорту: від санітарних поїздів, які вже використовує Україна, до автобусів і повітряного транспорту. Початкову медичну допомогу поранені отримуватимуть на передовій, після чого їх перевозитимуть до Німеччини для подальшого лікування, переважно у цивільних лікарнях.

Гоффманн оцінив, що в разі конфлікту знадобиться близько 15 тисяч лікарняних ліжок із загальної місткості німецьких медзакладів, яка сягає 440 тисяч. Крім того, чисельність військової медичної служби, яка нині налічує 15 тисяч осіб, буде розширена, щоб забезпечити потреби у разі потенційних бойових дій.

Як зауважив в ефірі 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зараз Росія цілком не блефує, коли погрожує нападом на НАТО. Альянс досі не адаптував бойовий досвід, який мала Україна, їхні витрати на оборону залишаються дуже малими, якщо порівнювати з рівнем загроз.

Як Путін випробовує НАТО?