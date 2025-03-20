Литва готовится к возможной войне с Россией: заработает ли наконец 5 статья НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна готовится к возможному наступлению России на государства НАТО до 2030 года. В течение следующих лет будут активно создавать подразделения, которые смогут противодействовать агрессии.

На фоне этого возникают разговоры о применении 5 статьи НАТО, которая предусматривает, что в случае нападения на одну из стран, оно считается нападением на каждого члена Альянса. Как заметил 24 Каналу общественный деятель, председатель благотворительного фонда “Новая дорога” Валерий Клочок, пока эту статью не применяли.

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Литва готовится к угрозе

Статья 5 еще ни разу не сработала. Поэтому Альянс нарабатывал различные стратегии, например, во время саммита в 2022 году говорилось о необходимости переходить от оборонной стратегии к превентивной. К сожалению, за 3 года войны она так и не проявилась.

Для стран Балтии важно понять, насколько мощными являются европейские страны, которые готовы присоединиться к обороне своего союзника. Говорить о НАТО как об эффективной структуре, мне не приходится. Виновата в этом сама Европа, которая так мало средств тратила на свою оборону,

– отметил Валерий Клочок.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все члены Европейского Союза готовы тратить 2% ВВП на оборону. В идеальные это составит 400 миллиардов евро. Для территории с населением более 400 миллионов человек – это очень мало. Например, США ежегодно тратят 900 миллиардов, хотя населения у них меньше.

Страны Балтии действительно стоят перед угрозой того, что могут быть легко оккупированы российскими войсками, учитывая то, что они небольшие. Украина больше, она оказалась непосильной для России. Захватить ее не так легко,

– добавил общественный деятель.

Оккупировать Литву, сделав коридор через Калининградскую область, не так и трудно. В Кремле такие планы вынашивали достаточно давно и даже озвучивали реальные угрозы.

Литва, понимая такие угрозы, одной из первых стран в Европе, приняла закон, которым ввела обязательную военную службу, воинский учет с 17 лет. Они призывают к этому страны ЕС, но Европа пока медлит,

– подчеркнул Клочок.

В Литве размещена одна бригада бундесвера – армии Германии. Но ее полное развертывание запланировано аж до 2027 года. Если все-таки произойдет заморозка войны в Украине, Россия может накопить силы, чтобы попытаться наступать снова. Европа к отражению атаки пока не готова.

Заметим, по словам президента Литвы, Россия может напасть за 4 – 5 лет, поэтому до 2030 нужно создать национальное подразделение, которое будет полностью оснащено необходимой инфраструктурой. Он добавил, что снятие санкций со страны-агрессора, только ускорит возможное нападение.