Соответствующее заявление он сделал по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе в четверг, 20 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какое условие назвал Науседа

Журналисты спросили у литовского президента, может ли Украина стать членом Евросоюза раньше, ни балканские страны-кандидаты такие как Сербия или Черногория. В ответ Гитанас Науседа сказал, что это возможно, если Киев успеет выполнить все необходимые требования.

Если Украина сможет завершить эту процедуру до 2030 года, а западнобалканские страны опаздывают, то все возможно. Это зависит от желания, это зависит от благосклонности, и мы видим, что благосклонность наших украинских друзей очень высока,

– заявил он.

К слову, также он заявил, что его страна готовится к возможному нападению России на страны НАТО до 2030 года, планируя создание национального подразделения с необходимой инфраструктурой.

По его словам, Литва и другие страны-члены НАТО в течение следующих 4 – 5 лет будут активно развивать подразделения для отражения возможной вооруженной агрессии, причем снятие санкций против Москвы может сократить время на подготовку.