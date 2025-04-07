В Германии детей будут готовить к войне с Россией

В Германии реально оценивают угрозу возможного нападения России на страны НАТО. Следовательно, в стране хотят детей и студентов готовить к худшему сценарию войны, а гражданам советуют запасаться всеми необходимыми средствами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Handelsblatt.

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В Германии планируют серьезно готовиться к войне

Министерство внутренних дел Германии отметил, что угроза нападения России на страны НАТО вполне реальна. Поэтому, он предлагает готовить молодежь к потенциальной войне.

В первую очередь говорится о подготовке детей школьного возраста. Во время этой подготовки дети должны получить базовое понимание об оружии, его видах и назначении. Кроме того, политик ХДС в сфере безопасности Родерих Кизеветтер также предлагает ввести тренировки для школьников и студентов на случай чрезвычайных ситуаций.

К примеру в Германии приводят опыт Финляндии, где уже десятилетиями в школах детям проводят различные тренинги, как вести себя в критических ситуациях.

Более того, взрослым также советуют всегда иметь запас воды, еды и других товаров первой необходимости минимум на 72 часа. В МВД считают, что такого маленького запаса хватит, чтобы справиться с временными кризисными ситуациями.

Хотя некоторые политики Германии считают, что гражданская подготовка к войне и правильных действий во время стихийного бедствия может нарастить страх в обществе, однако большинство считает, что это позволит молодежи реально оценивать ситуацию и быть подготовленными к различным сценариям.

К слову, немецкая разведка считает, что Россия может готовиться к масштабной войне против НАТО до 2030 года и воспринимает отношения с Западом как "системный конфликт". Кроме того, в разведке предполагают, что прибалтийский регион может первым оказаться под ударом.