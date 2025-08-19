Президент США Дональд Трамп высказался относительно мира в Украине. В частности, он заявил, что у него замечательная команда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.

Что сказал Трамп о мире в Украине?

Говоря об обеспечении долгосрочного мира в Украине, Трамп сказал, что все, что можно сделать – это убедиться, что у вас хороший президент.

Все, что вы можете сделать, это убедиться, что у вас хороший президент, а не один из этих чудаков. У нас отличная скамейка запасных. У нас замечательные таланты,

– сказал американский лидер.

Какие заявления о войне в Украине сделал Трамп?