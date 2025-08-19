У нас чудові таланти, – Трамп зробив заяву щодо довгострокового миру в Україні
- Дональд Трамп висловився щодо довгострокового миру в Україні, наголошуючи на важливості мати хорошого президента.
- Трамп заявив, що в США є чудова команда та таланти, які можуть сприяти миру.
Президент США Дональд Трамп висловився щодо миру в Україні. Зокрема, він заявив, що в нього чудова команда.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.
Що сказав Трамп про мир в Україні?
Говорячи про забезпечення довгострокового миру в Україні, Трамп сказав, що все, що можна зробити – це переконатися, що у вас хороший президент.
Все, що ви можете зробити, це переконатися, що у вас хороший президент, а не один із цих диваків. У нас чудова лава запасних. У нас чудові таланти,
– сказав американський лідер.
Які заяви про війну в Україні зробив Трамп?
Після переговорів у Вашингтоні Дональд Трамп підтримав ідею двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент США порадив українському главі державі проявити гнучкість щодо цього.
Трамп також заявив, що американських військ не буде на українській землі. Натомість відповідними заходами займатимуться європейські країни. За словами американського лідера, це буде відповідальність Франції, Німеччини та Великої Британії.
Трамп сказав, що Україна може отримати багато територій за обміном, і поверне собі спокійне життя завдяки американській зброї. Проте очільник Білого дому вважає, що їй марно сподіватися на повернення Криму чи вступ до НАТО.