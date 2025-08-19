Укр Рус
Геополітика Америка У нас чудові таланти, – Трамп зробив заяву щодо довгострокового миру в Україні
19 серпня, 16:25
2

У нас чудові таланти, – Трамп зробив заяву щодо довгострокового миру в Україні

Надія Батюк
Основні тези
  • Дональд Трамп висловився щодо довгострокового миру в Україні, наголошуючи на важливості мати хорошого президента.
  • Трамп заявив, що в США є чудова команда та таланти, які можуть сприяти миру.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо миру в Україні. Зокрема, він заявив, що в нього чудова команда.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.

Що сказав Трамп про мир в Україні?

Говорячи про забезпечення довгострокового миру в Україні, Трамп сказав, що все, що можна зробити – це переконатися, що у вас хороший президент.

Все, що ви можете зробити, це переконатися, що у вас хороший президент, а не один із цих диваків. У нас чудова лава запасних. У нас чудові таланти,
 – сказав американський лідер.

Які заяви про війну в Україні зробив Трамп?

  • Після переговорів у Вашингтоні Дональд Трамп підтримав ідею двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент США порадив українському главі державі проявити гнучкість щодо цього.

  • Трамп також заявив, що американських військ не буде на українській землі. Натомість відповідними заходами займатимуться європейські країни. За словами американського лідера, це буде відповідальність Франції, Німеччини та Великої Британії.

  • Трамп сказав, що Україна може отримати багато територій за обміном, і поверне собі спокійне життя завдяки американській зброї. Проте очільник Білого дому вважає, що їй марно сподіватися на повернення Криму чи вступ до НАТО.