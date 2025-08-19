Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.

Що сказав Трамп про мир в Україні?

Говорячи про забезпечення довгострокового миру в Україні, Трамп сказав, що все, що можна зробити – це переконатися, що у вас хороший президент.

Все, що ви можете зробити, це переконатися, що у вас хороший президент, а не один із цих диваків. У нас чудова лава запасних. У нас чудові таланти,

– сказав американський лідер.

Які заяви про війну в Україні зробив Трамп?