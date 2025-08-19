Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.
Что сказал Трамп о мире в Украине?
Говоря об обеспечении долгосрочного мира в Украине, Трамп сказал, что все, что можно сделать – это убедиться, что у вас хороший президент.
Все, что вы можете сделать, это убедиться, что у вас хороший президент, а не один из этих чудаков. У нас отличная скамейка запасных. У нас замечательные таланты,
– сказал американский лидер.
Какие заявления о войне в Украине сделал Трамп?
После переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп поддержал идею двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент США посоветовал украинскому главе государства проявить гибкость в этом отношении.
Трамп также заявил, что американских войск не будет на украинской земле. Зато соответствующими мерами будут заниматься европейские страны. По словам американского лидера, это будет ответственность Франции, Германии и Великобритании.
Трамп сказал, что Украина может получить много территорий по обмену, и вернет себе спокойную жизнь благодаря американскому оружию. Однако глава Белого дома считает, что ей бесполезно надеяться на возвращение Крыма или вступление в НАТО.