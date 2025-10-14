После того, как Дональду Трампу удалось добиться мира на Ближнем Востоке, все внимание окажется вокруг Украины. Президент США провозгласил триумф подхода "мир через силу" в Газе, пытаясь определить свою доктрину урегулирования самых сложных мировых конфликтов.

Он напомнил, как его соперница на выборах 2016 года Хиллари Клинтон предупреждала, что он втянет Америку в ядерную войну, и отметил, что всегда был противником войн и постоянно стремился заключать соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Возможен ли мир через силу в Украине?

Аргументируя свои слова о стремлении заключать соглашения, Трамп привел не только мирный план по Газе, но и перспективу широкого ближневосточного мира, включая Иран, и семь других мирных соглашений – от Армении и Азербайджана до Индии и Пакистана.

Принцип "Америка прежде всего" и неприязнь Трампа к международным структурам вроде НАТО и ООН заставляли многих считать, что его президентство приведет к уходу Соединенных Штатов с мировой арены. Однако американский лидер рискнул вызвать недовольство своей базы MAGA, потратив политический капитал на создание широкой коалиции стран, чтобы подтолкнуть ХАМАС и Израиль к прекращению огня.

В The Times отмечают, что, хотя Трамп порой мстителен к внутренним противникам, он оказался не настолько вспыльчивым, как предупреждала Клинтон. Один эпизод из его речи в Кнессете (однопалатном парламенте Израиля) показал, как он умеет использовать это в свою пользу.

Тогда президент США назвал Марко Рубио потенциально "лучшим государственным секретарем в истории". Затем напомнил, что во время праймериз Республиканской партии 2016 года они ожесточенно соревновались: "Он был жестким, злым. Кто бы мог подумать, что это произойдет, Марко, верно? А теперь я говорю, что он войдет в историю как величайший".

В материале говорится, что готовность Трампа "забывать старые обиды", когда это ему выгодно, является ключом к его способности заключать сделки. Он показал это, поблагодарив за поддержку соглашения по Газе, заявив, что США и Иран в конце концов придут к миру.

Мы готовы, когда вы будете готовы, и это будет лучшее решение, которое Иран когда-либо принимал – и это произойдет. Рука дружбы и сотрудничества протянута. Поверьте, они хотят заключить сделку,

– сказал Трамп.

В то же время критики утверждают, что Трамп сделал недостаточно для укрепления перемирия в Газе, которое досталось ему в наследство, а затем предоставил Израилю слишком большую свободу действий после его срыва 18 марта. Десятки тысяч жителей Газы погибли, прежде чем было достигнуто окончательное соглашение.

Трамп сказал, что это соглашение нельзя было заключить раньше, пока Израиль при поддержке США не продемонстрировал, что значит военная сила, а его команда не создала международную коалицию, необходимую для действительно прочного урегулирования.

Ключевым шагом стало 22 июня, когда США снова продемонстрировали свою военную мощь и "уничтожили ядерный потенциал Ирана". В материале отмечают, что мир был достигнут страшной ценой: после убийства ХАМАСом 1300 израильтян и гибели, по данным контролируемого ХАМАСом Минздрава Газы, 67 000 человек в результате израильской военной операции.

Это означает, что доктрина Трампа "мир через силу" в этом случае потребовала огромных разрушений, чтобы убедить обе стороны в бессмысленности продолжения войны. В других случаях угрозы экономических санкций и тарифов со стороны США оказывались достаточными, чтобы заставить заключить сделки.

Вопрос о том, сможет ли "мир через силу" заставить замолчать пушки в Украине, все еще остается открытым. Заметим, что по дороге в Израиль Трамп подтвердил, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

На этот шаг его предшественник Джо Байден не решался, ведь боялся спровоцировать Москву. Это показывает, что доктрина Трампа предусматривает уровень игры на грани, с которым многие президенты не чувствовали бы себя комфортно.

Однако, столкнувшись с крупнейшим в мире ядерным арсеналом России, США придется резко усилить коалиционное давление и экономические меры, чтобы изменить курс Кремля. Трамп признал силу ядерной логики. Его готовность предоставить Украине дополнительное вооружение – лишь часть головоломки, но главный урок "мира в Газе" заключается в широкой коалиции, созданной против ХАМАС.

Американские деньги помогли построить этот альянс благодаря бизнес-сделкам Трампа по всему Ближнему Востоку, что обеспечило поддержку экономически мощных государств Персидского залива. Тогда Трамп сказал, что таким образом удалось остановить страну-спонсора терроризма Иран на пути к обладанию самым опасным оружием в мире.

Он также объяснил, что если бы этого не произошло, над этим соглашением нависла бы темная туча и оно вообще не состоялось, потому что другие арабские и мусульманские государства просто не почувствовали бы себя комфортно, заключая то соглашение, которое есть сейчас.

