Китаю не нужна победа России в войне, но и поражение невыгодно, – The Hill

Китай не хочет поражения России в войне в Украине. В то же время безоговорочная победа российского диктатора Владимира Путина ему тоже не нужна.

Такое мнение высказал обозреватель Александр Джон Мотыль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Какой результат завершения войны в Украине будет выгодным для Китая?

По мнению Мотыля, выгодной для Китая будет бесконечная изнурительная война, которая максимально ослабит Россию. Эксперт отмечает, что вопреки утверждениям китайских дипломатов о том, что Соединенные Штаты сейчас представляют для Китая самую большую проблему, на самом деле главной угрозой является Россия.

По словам обозревателя, Китай, безусловно, хочет избавиться от США, и поэтому любое отвлечение – это хорошее отвлечение.

Но Америка не расположена по соседству и не участвует в изнурительной войне. Несмотря на громкие заявления администрации Трампа, она пока не прибегла к укусам. Наоборот, Россия представляет для Китая гораздо более непосредственную проблему безопасности, а возможно, даже угрозу,

– пишет Мотыль.

Он добавляет, что есть три варианта завершения войны в Украине, но Китаю выгоден только один из них. Если Россия победит в Украине, Путин будет полон самоуверенности и может напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать Северный Казахстан, что совсем не принесет пользы Китаю.

По мнению обозревателя, после победы Москва может начать "играть мышцами" и поставить под сомнение свою "безграничную дружбу" с Китаем. И хотя эта "дружба" не исчезнет сразу, это, безусловно, создаст сложные отношения, которые будут испытывать терпение Пекина.

Зато, если Россия проиграет войну в Украине, может возникнуть ряд крайне дестабилизирующих сценариев, которые также невыгодны для Китая. Полностью побежденная Россия может скатиться к внутреннему насилию, тем самым дестабилизируя Евразию, а Путин, вероятно, будет свергнут в результате переворота и его режим падет.

По словам Мотыля, в таком случае внутренняя борьба элит неизбежна, и может начаться гражданская война. Неэтнические русские попытаются воспользоваться хаосом, чтобы провозгласить независимость, и Россия может встретить свой "бесславный конец".

В то же время при таком сценарии Китай будет иметь возможность аннексировать значительные территории российского Дальнего Востока. Однако эти достижения будут омрачены угрозами безопасности. Именно поэтому самый выгодный для Пекина сценарий – это тот, в котором Россия победит, но значительно ослабнет.

Обозреватель объясняет, что затяжная изнурительная война отвлекает внимание США и "расшатывает" Запад, усиливая таким образом влияние Китая. В результате слабая Россия, втянутая в проигрышную войну, может продолжить существовать как вассал Китая.

В то же время вариант объединения Москвы с Пекином до сих пор остается возможным. В частности, ранее главнокомандующий США в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Европа и Соединенные Штаты имеют 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможной войне с КНР и Россией.

По его словам, страны могут ударить одновременно. Гринкевич считает, что переломный момент, вероятно, состоится в 2027 году.