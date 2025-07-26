Такое мнение высказал 24 Каналу дипломат Роман Бессмертный, комментируя слухи о попытках Запада "оторвать" Китай от Кремля. По его словам, сейчас между этими государствами только усиливается взаимная зависимость.

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Кто руководит в отношениях России и Китая?

В отношениях между Москвой и Пекином стратегическую инициативу держит Кремль. Именно Россия формирует политические планы, выстраивает логистику поставок и получает критически важные ресурсы из Китая – в частности подсанкционные товары и комплектующие.

Роман Бессмертный отметил, что не стоит переоценивать роль Китая в этом дуэте, несмотря на представление о его экономическом весе.

Доминирующим в этом дуэте является Кремль. Стратегию и планы формирует Москва. Сегодня 80% подсанкционных товаров Россия получает из Китая,

– отметил он.

По его словам, Пекин действует осторожно – поддерживает Россию из тени, избегая прямых действий, которые могли бы угрожать доступу к рынку ЕС.

Почему Китай не возглавляет, а подстраивается?

Китай не берет на себя ведущую роль в партнерстве с Россией, ведь опасается потерять доступ к европейским рынкам. Вместо прямого участия Пекин выбрал тактику осторожного балансирования, формально сохраняя нейтралитет, но фактически поддерживая Москву.

Роман Бессмертный отметил, что такая стратегия является сознательным выбором китайского руководства.

"Китаю нечего вылезать в авангард и вести за собой, потому что это мгновенно перекроет рынок Европы", – отметил он.

По его словам, Европа поставила Пекину четкое требование: прекратить поставки комплектующих в Россию, иначе европейский рынок для китайских товаров начнет сужаться.

Почему Китай и Россия не разорвут союз?

Несмотря на попытки Запада ослабить связи между Москвой и Пекином, шансов оторвать одну страну от другой сейчас нет. Их объединяет ряд долгосрочных интересов – от экономики до демографии.

Роман Бессмертный обратил внимание, что Россия стала для Китая поставщиком ресурсов и одновременно территорией для постепенного заселения.

Каждый год население России прирастает на 250 – 300 тысяч китайцев. Для этого существует специальная программа,

– отметил дипломат.

По его мнению, это часть стратегической модели сосуществования, которая устраивает обе стороны. Китай получает доступ к ресурсам и территориям, а Россия – поддержку даже без официального союза.