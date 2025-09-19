Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что Дональд Трамп не намерен навязывать условия будущего мирного соглашения между Украиной и Россией. Он лишь выступает посредником.

Уитакер добавил, что Штаты продолжат работать над завершением войны России против Украины и надеяться, что она завершится в ближайшем будущем, чтобы прекратилась гибель людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление Fox Business.

Смотрите также Раскол из-за войны в Украине: единый фронт Стармера и Трампа дал трещину, – Politico

Что сказал Уитакер о роли Трампа в завершении войны в Украине?

По словам Мэтью Уитакера, американский лидер будет продолжать искать рычаги влияния и условия, при которых он сможет объединить обе стороны и стать посредником в решении проблемы. Однако он не собирается устанавливать условия и обе стороны должны будут согласиться на мирное соглашение.

Кроме этого, посол США при НАТО заявил, что угрозу от России якобы часто преувеличивают. Он объяснил это тем, что пока страна-агрессор не достигла значительных успехов в Украине.

Знаете, я думаю, что российская угроза иногда немного преувеличена. Они не имели большого успеха. И, как вы отметили, Украина фактически вернула себе территорию. И, знаете, для меня это указывает на слабость России,

– сказал Уитакер.

Он добавил, что по мере того, как российская экономика продолжает падать, думает, что продолжение этой войны будет достаточно тяжелым для россиян.

Отношение Трампа к войне в Украине: коротко о главном