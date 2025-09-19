Главной проблемой стало расхождение во мнениях относительно давления на Владимира Путина, который усилил атаки на Украину и нарушил воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также Это также интересы Украины: какими могут быть последствия визита Трампа в Лондон
Что на это указывает?
Во время совместной пресс-конференции в рамках визита Дональда Трампа в Британию он заявил журналистам, что он разочарован Владимиром Путиным. В то же время он избежал вопросов о том, что он планирует делать дальше.
В свою очередь Кир Стармер, который заявил, что американский президент "проложил путь" в попытках прекратить войну в Украине, был гораздо более решительным относительно необходимости усиления экономического давления на Москву.
В косвенном ответе на утверждение Трампа, что США и Великобритания географически удалены от боевых действий и война "не влияет" ни на одну из стран, Стармер отметил, что Россия недавно обстреляла Британский совет в Киеве.
Также он отметил, что под удар попало посольство Европейского Союза, кроме того, были вторжения дронов в воздушное пространство НАТО. На фоне этого британский премьер призвал к более жесткому ответу.
Мы должны оказать дополнительное давление на Путина. Только тогда, когда президент оказывал давление на Путина, он проявлял любое желание двигаться,
– заявлял Кир Стармер.
В то же время Трамп, отвечая на вопрос о том, готов он ввести дополнительные санкции против России, сказал, что Европа должна сначала прекратить закупки нефти у России. По его мнению, это не оставит выбора Путину.
Какие еще заявления прозвучали во время встречи?
Кир Стармер вспомнил недавние атаки беспилотников, отметив, что в последние дни Путин "показал своё истинное лицо", осуществив одни из крупнейших атак с момента вторжения, из-за которых "погибло еще больше невинных людей".
Он также отметил, что обсудил с Дональдом Трампом то, как союзники могут укрепить свою оборону, поддержать Украину и увеличить давление на Владимира Путина, чтобы тот согласился на мирные переговоры.
Дональд Трамп во время встречи со Стармером сказал, что считал войну в Украине самой легкой для решения, по сравнению с семью другими, которые он якобы закончил. Причиной трудностей он назвал сложные отношения с Путиным.
Комментируя инцидент с российскими дронами в Польше, Трамп отметил, что не может наверняка сказать, была ли это ошибка, но отметил, что они не должны были там быть. Он предположил, что беспилотники, вероятно, были выведены из строя.