Головною проблемою стала розбіжність у думках щодо тиску на Володимира Путіна, який посилив атаки на Україну та порушив повітряний простір НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що на це вказує?

Під час спільної пресконференції у рамках візиту Дональда Трампа у Британію він заявив журналістам, що він розчарований Володимиром Путіним. Водночас він уникнув запитань про те, що він планує робити далі.

Своєю чергою Кір Стармер, який заявив, що американський президент "проклав шлях" у спробах припинити війну в Україні, був набагато рішучішим стосовно потреби посилення економічного тиску на Москву.

У непрямій відповіді на твердження Трампа, що США та Британія географічно віддалені від бойових дій і що війна "не впливає" на жодну з країн, Стармер зазначив, що Росія нещодавно обстріляла Британську раду в Києві.

Також він зазначив, що під удар потрапило посольство Європейського Союзу, крім того, були вторгнення дронів у повітряний простір НАТО. На тлі цього британський прем'єр закликав до жорсткішої відповіді.

Ми повинні чинити додатковий тиск на Путіна. Тільки тоді, коли президент чинив тиск на Путіна, він виявляв будь-яке бажання рухатися,

Водночас Трамп, відповідаючи на запитання про те, готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, сказав, що Європа повинна спочатку припинити закупівлі нафти у Росії. На його думку, це не залишить вибору Путіну.

Які ще заяви пролунали під час зустрічі?