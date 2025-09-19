Головною проблемою стала розбіжність у думках щодо тиску на Володимира Путіна, який посилив атаки на Україну та порушив повітряний простір НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Що на це вказує?
Під час спільної пресконференції у рамках візиту Дональда Трампа у Британію він заявив журналістам, що він розчарований Володимиром Путіним. Водночас він уникнув запитань про те, що він планує робити далі.
Своєю чергою Кір Стармер, який заявив, що американський президент "проклав шлях" у спробах припинити війну в Україні, був набагато рішучішим стосовно потреби посилення економічного тиску на Москву.
У непрямій відповіді на твердження Трампа, що США та Британія географічно віддалені від бойових дій і що війна "не впливає" на жодну з країн, Стармер зазначив, що Росія нещодавно обстріляла Британську раду в Києві.
Також він зазначив, що під удар потрапило посольство Європейського Союзу, крім того, були вторгнення дронів у повітряний простір НАТО. На тлі цього британський прем'єр закликав до жорсткішої відповіді.
Ми повинні чинити додатковий тиск на Путіна. Тільки тоді, коли президент чинив тиск на Путіна, він виявляв будь-яке бажання рухатися,
– заявляв Кір Стармер.
Водночас Трамп, відповідаючи на запитання про те, готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, сказав, що Європа повинна спочатку припинити закупівлі нафти у Росії. На його думку, це не залишить вибору Путіну.
Які ще заяви пролунали під час зустрічі?
Кір Стармер згадав нещодавні атаки безпілотників, зазначивши, що останніми днями Путін "показав своє справжнє обличчя", здійснивши одні з найбільших атак з моменту вторгнення, через які "загинуло ще більше невинних людей".
Він також зазначив, що обговорив з Дональдом Трампом те, як союзники можуть зміцнити свою оборону, підтримати Україну та збільшити тиск на Володимира Путіна, щоб той погодився на мирні переговори.
Дональд Трамп під час зустрічі зі Стармером сказав, що вважав війну в Україні найлегшою для розв'язання, порівняно із сімома іншими, які він нібито закінчив. Причиною труднощів він назвав складні відносини з Путіним.
Коментуючи інцидент із російськими дронами в Польщі, Трамп зазначив, що не може напевне сказати, чи це була помилка, але наголосив, що вони не мали там бути. Він припустив, що безпілотники, ймовірно, були виведені з ладу.