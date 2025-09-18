Для європейців та України, зокрема, важливо, щоб Трамп пам'ятав про американські інтереси в Європі, які потрібно посилювати. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.
"Для європейців важливо, щоб Трамп не забував про Європу, що там є американські інтереси, які треба зберігати та посилювати. Це і наш інтерес. Для України добрі союзницькі відносини між Великою Британією та США означають, що у такий спосіб у нас є союз і з американцями", – припустив він.
Можливі результати візиту
Володимир Фесенко зазначив, що у широкому сенсі цей візит важливий для підтримки та зміцнення Північноатлантичної солідарності між США та Великою Британією. Для Лондона це один з головних пріоритетів ще з часів Першої світової війни. Після Другої світової війни США є головним союзником для британців.
Є дуже щільна координація, активна взаємодія та співпраця між військовими США та Великої Британії, між флотами, щодо ядерної зброї, щодо стратегічних озброєнь. Це військово-політичний союз. Тому цей візит дійсно важливий у широкому контексті.
Також є й конкретні речі. Зокрема, мовиться про цікавий проєкт, де Лондон бачить для себе економічні зиски, партнерство у питаннях штучного інтелекту, створення дата-центрів і так далі. Тут співпраця з американцями для Великої Британії – це посилення їхнього економічного та технологічного ресурсу. Дональд Трамп і Кір Стармер вже підписали угоду про технологічне процвітання держав.
Є ще тема впливу Трампа на внутрішню політичну ситуацію у Великій Британії. Там зростає вплив трампістів. Побачимо, що буде далі. Це вже такий непростий та суперечливий момент. Американці, особливо Джей Ді Венс, навіть не приховують, хто у них фаворити у британській політиці. Це не нинішній уряд, не консерватори, які були раніше. Це нові праві, які є місцевими трампістами. На жаль, тут є проблема,
– сказав політолог.
Однак це не головна тема. Це більше побічний проблемний момент. Крім того, відомо, що Дональд Трамп дуже любить приїжджати у Велику Британію, бо там його завжди приймають із королівськими почестями.
Що відомо про візит Трампа у Лондон?
17 вересня президент США Дональд Трамп разом із першою леді прибули до Віндзора у Великій Британії, де їх зустріли принц і принцеса Уельські для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою.
Пілотажна група "Червоні стріли" Королівських ВПС здійснила проліт над Віндзором. Король і королева організували у Віндзорському замку державний банкет на честь лідера Штатів та першої леді. Варто зазначити, що під час зустрічі з королем Чарльзом ІІІ Трамп декілька разів порушив правила етикету.
18 вересня Дональд Трамп зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, на спільній пресконференції американський лідер заявив, що "Путін його підвів". За його словами, він вважав війну в Україні найлегшою для розв'язання, але через відносини з Путіним це виявилося складніше.