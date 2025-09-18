Для европейцев и Украины, в частности, важно, чтобы Трамп помнил об американских интересах в Европе, которые нужно усиливать. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Владимир Фесенко.
"Для европейцев важно, чтобы Трамп не забывал о Европе, что там есть американские интересы, которые надо сохранять и усиливать. Это и наш интерес. Для Украины хорошие союзнические отношения между Великобританией и США означают, что таким образом у нас есть союз и с американцами", – предположил он.
Возможные результаты визита
Владимир Фесенко отметил, что в широком смысле этот визит важен для поддержки и укрепления Североатлантической солидарности между США и Великобританией. Для Лондона это один из главных приоритетов еще со времен Первой мировой войны. После Второй мировой войны США являются главным союзником для британцев.
Есть очень плотная координация, активное взаимодействие и сотрудничество между военными США и Великобритании, между флотами, по ядерному оружию, по стратегическим вооружениям. Это военно-политический союз. Поэтому этот визит действительно важен в широком контексте.
Также есть и конкретные вещи. В частности, говорится об интересном проекте, где Лондон видит для себя экономические выгоды, партнерство в вопросах искусственного интеллекта, создание дата-центров и так далее. Здесь сотрудничество с американцами для Великобритании – это усиление их экономического и технологического ресурса. Дональд Трамп и Кир Стармер уже подписали соглашение о технологическом процветании государств.
Есть еще тема влияния Трампа на внутреннюю политическую ситуацию в Великобритании. Там растет влияние трампистов. Посмотрим, что будет дальше. Это уже такой непростой и противоречивый момент. Американцы, особенно Джей Ди Вэнс, даже не скрывают, кто у них фавориты в британской политике. Это не нынешнее правительство, не консерваторы, которые были раньше. Это новые правые, которые являются местными трампистами. К сожалению, здесь есть проблема,
– сказал политолог.
Однако это не главная тема. Это больше побочный проблемный момент. Кроме того, известно, что Дональд Трамп очень любит приезжать в Великобританию, потому что там его всегда принимают с королевскими почестями.
Что известно о визите Трампа в Лондон?
17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с первой леди прибыли в Виндзор в Великобритании, где их встретили принц и принцесса Уэльские для встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
Пилотажная группа "Красные стрелы" Королевских ВВС совершила пролет над Виндзором. Король и королева организовали в Виндзорском замке государственный банкет в честь лидера Штатов и первой леди. Стоит отметить, что во время встречи с королем Чарльзом III Трамп несколько раз нарушил правила этикета.
18 сентября Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, на совместной пресс-конференции американский лидер заявил, что "Путин его подвёл". По его словам, он считал войну в Украине легкой для решения, но из-за отношений с Путиным это оказалось сложнее.