Для европейцев и Украины, в частности, важно, чтобы Трамп помнил об американских интересах в Европе, которые нужно усиливать. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Владимир Фесенко.

"Для европейцев важно, чтобы Трамп не забывал о Европе, что там есть американские интересы, которые надо сохранять и усиливать. Это и наш интерес. Для Украины хорошие союзнические отношения между Великобританией и США означают, что таким образом у нас есть союз и с американцами", – предположил он.

Возможные результаты визита

Владимир Фесенко отметил, что в широком смысле этот визит важен для поддержки и укрепления Североатлантической солидарности между США и Великобританией. Для Лондона это один из главных приоритетов еще со времен Первой мировой войны. После Второй мировой войны США являются главным союзником для британцев.

Есть очень плотная координация, активное взаимодействие и сотрудничество между военными США и Великобритании, между флотами, по ядерному оружию, по стратегическим вооружениям. Это военно-политический союз. Поэтому этот визит действительно важен в широком контексте.

Также есть и конкретные вещи. В частности, говорится об интересном проекте, где Лондон видит для себя экономические выгоды, партнерство в вопросах искусственного интеллекта, создание дата-центров и так далее. Здесь сотрудничество с американцами для Великобритании – это усиление их экономического и технологического ресурса. Дональд Трамп и Кир Стармер уже подписали соглашение о технологическом процветании государств.

Есть еще тема влияния Трампа на внутреннюю политическую ситуацию в Великобритании. Там растет влияние трампистов. Посмотрим, что будет дальше. Это уже такой непростой и противоречивый момент. Американцы, особенно Джей Ди Вэнс, даже не скрывают, кто у них фавориты в британской политике. Это не нынешнее правительство, не консерваторы, которые были раньше. Это новые правые, которые являются местными трампистами. К сожалению, здесь есть проблема,

– сказал политолог.

Однако это не главная тема. Это больше побочный проблемный момент. Кроме того, известно, что Дональд Трамп очень любит приезжать в Великобританию, потому что там его всегда принимают с королевскими почестями.

Что известно о визите Трампа в Лондон?