В частности, свое мнение о российском диктаторе на фоне последних обстрелов озвучил Стармер, передает 24 Канал.

Что сказал Стармер о Путине?

Во время своей речи премьер Великобритании призвал Трампа усилить давление на Путина по Украине.

Также он вспомнил недавние атаки беспилотников на страны НАТО.

В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшие атаки с начала вторжения, в результате которых погибло еще больше невинных людей. И произошли беспрецедентные нарушения воздушного пространства НАТО,

– сказал Стармер.

Он заметил, что Путин или набрался смелости, или поступил безрассудно.

Что сказал о российском диктаторе Трамп?