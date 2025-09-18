В частности, свое мнение о российском диктаторе на фоне последних обстрелов озвучил Стармер, передает 24 Канал.
Что сказал Стармер о Путине?
Во время своей речи премьер Великобритании призвал Трампа усилить давление на Путина по Украине.
Также он вспомнил недавние атаки беспилотников на страны НАТО.
В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшие атаки с начала вторжения, в результате которых погибло еще больше невинных людей. И произошли беспрецедентные нарушения воздушного пространства НАТО,
– сказал Стармер.
Он заметил, что Путин или набрался смелости, или поступил безрассудно.
Что сказал о российском диктаторе Трамп?
Трамп во время встречи со Стармером сказал, что считал войну в Украине самой легкой для решения, по сравнению с семью другими, которые он якобы закончил.
Причиной трудностей он назвал сложные отношения с Путиным. Трамп подчеркнул, что российский диктатор его "действительно подвел".
В своем заявлении американский президент также выразил надежду, что скоро будут "хорошие новости" об окончании войны в Украине.