Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Дональд Трамп не має наміру нав'язувати умови майбутньої мирної угоди між Україною та Росією. Він лише виступає посередником.

Вітакер додав, що Штати продовжать працювати над завершенням війни Росії проти України та сподіватися, що вона завершиться в найближчому майбутньому, щоб припинилася загибель людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву Fox Business.

Що сказав Вітакер про роль Трампа у завершенні війни в Україні?

За словами Метью Вітакера, американський лідер продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе об'єднати обидві сторони та стати посередником у розв'язанні проблеми. Однак він не збирається встановлювати умови й обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду.

Окрім цього, посол США при НАТО заявив, що загрозу від Росії нібито часто перебільшують. Він пояснив це тим, що наразі країна-агресорка не досягла значних успіхів в Україні.

Знаєте, я думаю, що російська загроза іноді трохи перебільшена. Вони не мали великого успіху. І, як ви зазначили, Україна фактично повернула собі територію. І, знаєте, для мене це вказує на слабкість Росії,

– сказав Вітакер.

Він додав, що в міру того, як російська економіка продовжує падати, думає, що продовження цієї війни буде досить важким для росіян.

Ставлення Трампа до війни в Україні: коротко про головне