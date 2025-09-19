Вітакер додав, що Штати продовжать працювати над завершенням війни Росії проти України та сподіватися, що вона завершиться в найближчому майбутньому, щоб припинилася загибель людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву Fox Business.

Що сказав Вітакер про роль Трампа у завершенні війни в Україні?

За словами Метью Вітакера, американський лідер продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе об'єднати обидві сторони та стати посередником у розв'язанні проблеми. Однак він не збирається встановлювати умови й обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду.

Окрім цього, посол США при НАТО заявив, що загрозу від Росії нібито часто перебільшують. Він пояснив це тим, що наразі країна-агресорка не досягла значних успіхів в Україні.

Знаєте, я думаю, що російська загроза іноді трохи перебільшена. Вони не мали великого успіху. І, як ви зазначили, Україна фактично повернула собі територію. І, знаєте, для мене це вказує на слабкість Росії,

– сказав Вітакер.

Він додав, що в міру того, як російська економіка продовжує падати, думає, що продовження цієї війни буде досить важким для росіян.

Ставлення Трампа до війни в Україні: коротко про головне