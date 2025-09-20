Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация упорно работает над прекращением войны России против Украины. Он добавил, что ожидает взаимодействия с лидером КНР Си Цзиньпинем, чтобы завершить ее.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что сказал Трамп о Си и войне в Украине?

Американский лидер заявил, что очень настойчиво работает над тем, чтобы урегулировать войну между Россией и Украиной. Он выразил убеждение, что этот вопрос будет решен. А также добавил, что после разговора с Си Цзиньпинем считает, что Китай присоединится к процессу урегулирования.

Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого,

– заявил Трамп.

Он в очередной раз отметил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин "ненавидят друг друга", и похвалил себя за то, что "остановил семь войн". Глава Белого дома также добавил, что война России против Украины никогда не должна была начинаться и не началась, если бы он был президентом.

Разговор Трампа и Си: коротко о главном