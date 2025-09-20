"Думаю, он хотел бы": Трамп предположил, что Си Цзиньпин поможет завершить войну в Украине
- Трамп заявил, что работает над прекращением войны России против Украины, надеясь на помощь Си Цзиньпина.
- Он считает, что Китай присоединится к процессу урегулирования войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация упорно работает над прекращением войны России против Украины. Он добавил, что ожидает взаимодействия с лидером КНР Си Цзиньпинем, чтобы завершить ее.
Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Что сказал Трамп о Си и войне в Украине?
Американский лидер заявил, что очень настойчиво работает над тем, чтобы урегулировать войну между Россией и Украиной. Он выразил убеждение, что этот вопрос будет решен. А также добавил, что после разговора с Си Цзиньпинем считает, что Китай присоединится к процессу урегулирования.
Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого,
– заявил Трамп.
Он в очередной раз отметил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин "ненавидят друг друга", и похвалил себя за то, что "остановил семь войн". Глава Белого дома также добавил, что война России против Украины никогда не должна была начинаться и не началась, если бы он был президентом.
Разговор Трампа и Си: коротко о главном
В пятницу, 19 сентября, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Первоначальным поводом для разговора было окончательное согласование соглашения о сохранении работы TikTok в США. Сообщалось, что разговор может стать предпосылкой для личной встречи двух лидеров.
Трамп заявил, что во время общения с Си они достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной и одобрения соглашения по TikTok. Кроме этого, он сказал, что договорился встретиться с Си на саммите АТЭС.