Трамп спрогнозировал, когда наступит конец войне в Украине

Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что ему удалось урегулировать уже 8 конфликтов, остается только покончить с войной России в Украине. Глава Белого дома выразил уверенность, что боевые действия прекратятся в ближайшее время.

О таком он сказал 14 ноября во время интервью для британской программы GB News The Late Show Live, передает 24 Канал.

Когда в Украине закончатся боевые действия?

Президент США в разговоре с журналисткой отметил, что эта война вообще не должна была начаться. Он назвал противостояние "кровавой и ужасной бойней", заметив что мир не видел ничего подобного со времен Второй мировой. Глава Белого дома также отметил, что последний месяц в войне погибло 25 тысяч молодых солдат.

Это будет решено. Надеюсь, что скоро,

– сказал Трамп.

В то же время американский президент подчеркнул, что США продолжают давить через Индию, из-за нефти. Некоторые страны постепенно прекращают покупать российские энергоресурсы.

Пока Россия продает нефть, она имеет средства на войну. Но я верю, что мы это завершим,

– подчеркнул президент США.

Традиционно Дональд Трамп повторил, что если бы он был президентом, этого бы никогда не произошло, ведь, по его словам, он имел действительно хорошие отношения с президентом Путиным и думал, что с ним будет легче.

Последние заявления США о российско-украинской войне