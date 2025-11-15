Укр Рус
15 ноября, 13:35
Трамп спрогнозировал, когда наступит конец войне в Украине

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Дональд Трамп высказался относительно боевых действий в Украине.
  • Он подчеркнул, что США продолжают давить на Россию из-за нефти.

Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что ему удалось урегулировать уже 8 конфликтов, остается только покончить с войной России в Украине. Глава Белого дома выразил уверенность, что боевые действия прекратятся в ближайшее время.

О таком он сказал 14 ноября во время интервью для британской программы GB News The Late Show Live, передает 24 Канал.

К теме "Молодых солдат убили": Трамп сказал, сколько военных погибло в Украине в прошлом месяце

Когда в Украине закончатся боевые действия?

Президент США в разговоре с журналисткой отметил, что эта война вообще не должна была начаться. Он назвал противостояние "кровавой и ужасной бойней", заметив что мир не видел ничего подобного со времен Второй мировой. Глава Белого дома также отметил, что последний месяц в войне погибло 25 тысяч молодых солдат.

Это будет решено. Надеюсь, что скоро,
– сказал Трамп.

В то же время американский президент подчеркнул, что США продолжают давить через Индию, из-за нефти. Некоторые страны постепенно прекращают покупать российские энергоресурсы.

Пока Россия продает нефть, она имеет средства на войну. Но я верю, что мы это завершим,
– подчеркнул президент США.

Традиционно Дональд Трамп повторил, что если бы он был президентом, этого бы никогда не произошло, ведь, по его словам, он имел действительно хорошие отношения с президентом Путиным и думал, что с ним будет легче.

Последние заявления США о российско-украинской войне

  • На днях Марко Рубио сказал, что Вашингтон уже исчерпал возможности для новых санкций против России и теперь будет акцентировать на тщательном выполнении действующих ограничений. Рубио призвал европейских союзников активнее противодействовать российскому "теневому флоту", который уклоняется от нефтяных санкций.

  • Кроме того, Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование помощи Украине, ссылаясь на "вредные последствия" предыдущей поддержки Киева.

  • В то же время издание The Atlantic писало, что президент США разочарован из-за провала своих усилий по прекращению российско-украинской войны. Он не ожидал, что Владимир Путин настолько предан цели ликвидации независимой Украины, и заставить его пойти на компромисс окажется чрезвычайно сложно.