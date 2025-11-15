Трамп спрогнозировал, когда наступит конец войне в Украине
- Дональд Трамп высказался относительно боевых действий в Украине.
- Он подчеркнул, что США продолжают давить на Россию из-за нефти.
Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что ему удалось урегулировать уже 8 конфликтов, остается только покончить с войной России в Украине. Глава Белого дома выразил уверенность, что боевые действия прекратятся в ближайшее время.
О таком он сказал 14 ноября во время интервью для британской программы GB News The Late Show Live, передает 24 Канал.
К теме "Молодых солдат убили": Трамп сказал, сколько военных погибло в Украине в прошлом месяце
Когда в Украине закончатся боевые действия?
Президент США в разговоре с журналисткой отметил, что эта война вообще не должна была начаться. Он назвал противостояние "кровавой и ужасной бойней", заметив что мир не видел ничего подобного со времен Второй мировой. Глава Белого дома также отметил, что последний месяц в войне погибло 25 тысяч молодых солдат.
Это будет решено. Надеюсь, что скоро,
– сказал Трамп.
В то же время американский президент подчеркнул, что США продолжают давить через Индию, из-за нефти. Некоторые страны постепенно прекращают покупать российские энергоресурсы.
Пока Россия продает нефть, она имеет средства на войну. Но я верю, что мы это завершим,
– подчеркнул президент США.
Традиционно Дональд Трамп повторил, что если бы он был президентом, этого бы никогда не произошло, ведь, по его словам, он имел действительно хорошие отношения с президентом Путиным и думал, что с ним будет легче.
Последние заявления США о российско-украинской войне
На днях Марко Рубио сказал, что Вашингтон уже исчерпал возможности для новых санкций против России и теперь будет акцентировать на тщательном выполнении действующих ограничений. Рубио призвал европейских союзников активнее противодействовать российскому "теневому флоту", который уклоняется от нефтяных санкций.
Кроме того, Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование помощи Украине, ссылаясь на "вредные последствия" предыдущей поддержки Киева.
В то же время издание The Atlantic писало, что президент США разочарован из-за провала своих усилий по прекращению российско-украинской войны. Он не ожидал, что Владимир Путин настолько предан цели ликвидации независимой Украины, и заставить его пойти на компромисс окажется чрезвычайно сложно.