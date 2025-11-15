Трамп спрогнозував, коли настане край війні в Україні

Дональд Трамп вкотре наголосив, що йому вдалося врегулювати вже 8 конфліктів, залишається лише покінчити з війною Росії в Україні. Очільник Білого дому висловив упевненість, що бойові дії припиняться найближчим часом.

Про таке він сказав 14 листопада під час інтерв'ю для британської програми GB News The Late Show Live, передає 24 Канал.

До теми "Молодих солдатів убили": Трамп сказав, скільки військових загинуло в Україні минулого місяця

Коли в Україні закінчаться бойові дії?

Президент США в розмові з журналісткою зазначив, що ця війна взагалі не мала початися. Він назвав протистояння "кривавою та жахливою бійнею", зауваживши що світ не бачив нічого подібного з часів Другої світової. Глава Білого дому також зазначив, що останній місяць у війні загинули 25 тисяч молодих солдатів.

Це буде вирішено. Сподіваюся, що скоро,

– сказав Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що США продовжують тиснути через Індію, через нафту. Деякі країни поступово припиняють купувати російські енергоресурси.

Поки Росія продає нафту, вона має кошти на війну. Але я вірю, що ми це завершимо,

– підкреслив президент США.

Традиційно Дональд Трамп повторив, що якби він був президентом, цього б ніколи не сталося, адже, за його словами, він мав справді добрі відносини з президентом Путіним і думав, що з ним буде легше.

Останні заяви США про російсько-українську війну