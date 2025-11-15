Американський лідер також наголосив, що вона нібито ніколи не розпочалася б, якби він був президентом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю GBnews.

Що сказав Трамп про втрати Росії та України у війні?

За словами Трампа, за останній місяць у війні загинуло близько 25 000 солдатів.

Подумайте, 25 000 молодих, до речі, тепер вони старіють, мушу вам сказати. Але молодих солдатів убили. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Я думав, що в мене дуже добрі стосунки з президентом Путіним,

– сказав глава Білого дому.

Він визнав, що сподівався, що це буде легше, адже йому вдалося врегулювати війну, яка тривала понад 30 років, за два дні. Трамп також зазначив, що не знав про таку велику кількість війн у світі.

Президент США згадав, що йому вдалося врегулювати війну між двома ядерними державами – Індією та Пакистаном, за допомогою тарифів та інших важелів впливу.

Трамп додав, що війна в Україні не мала початися та з часів Другої світової війни нічого подібного не було. Він також висловив сподівання, що вона скоро закінчиться.

Які ще заяви щодо війни в Україні зробив Трамп?