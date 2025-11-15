Про таке він сказав 14 листопада під час інтерв'ю для британської програми GB News The Late Show Live, передає 24 Канал.
До теми "Молодих солдатів убили": Трамп сказав, скільки військових загинуло в Україні минулого місяця
Коли в Україні закінчаться бойові дії?
Президент США в розмові з журналісткою зазначив, що ця війна взагалі не мала початися. Він назвав протистояння "кривавою та жахливою бійнею", зауваживши що світ не бачив нічого подібного з часів Другої світової. Глава Білого дому також зазначив, що останній місяць у війні загинули 25 тисяч молодих солдатів.
Це буде вирішено. Сподіваюся, що скоро,
– сказав Трамп.
Водночас американський президент наголосив, що США продовжують тиснути через Індію, через нафту. Деякі країни поступово припиняють купувати російські енергоресурси.
Поки Росія продає нафту, вона має кошти на війну. Але я вірю, що ми це завершимо,
– підкреслив президент США.
Традиційно Дональд Трамп повторив, що якби він був президентом, цього б ніколи не сталося, адже, за його словами, він мав справді добрі відносини з президентом Путіним і думав, що з ним буде легше.
Останні заяви США про російсько-українську війну
Днями Марко Рубіо сказав, що Вашингтон уже вичерпав можливості для нових санкцій проти Росії й тепер акцентуватиме на ретельному виконанні чинних обмежень. Рубіо закликав європейських союзників активніше протидіяти російському "тіньовому флоту", який ухиляється від нафтових санкцій.
Окрім того, Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати припинили фінансування допомоги Україні, посилаючись на "шкідливі наслідки" попередньої підтримки Києва.
Водночас видання The Atlantic писало, що президент США розчарований через провал своїх зусиль щодо припинення російсько-української війни. Він не очікував, що Володимир Путін настільки відданий меті ліквідації незалежної України, і що змусити його піти на компроміс виявиться надзвичайно складно.