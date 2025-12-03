Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 грудня, повідомляє 24 Канал.
Те, через що вони буквально зараз сперечаються, – це територія приблизно в 30 – 50 кілометрів і 20% Донецької області, що лишається (під контролем України – 24 Канал), В Одеській області близько 00:30 почала роботу ППО. Близько 15 ворожих дронів типу "Шахед" рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр. Пізніше "Шахед" фіксували у Чорноморську. Росіяни з вечора 2 грудня почали нову атаку ударними безпілотниками на Україну. Радник кремлівського диктатора Юрій Ушаков сказав, що розмова Путіна і Віткоффа була "корисна і конструктивна". Росія і США домовилися не розголошували суть переговорів. За його словами, Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма. Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Сторони обговорювали "суть плану США, а не конкретні пропозиції", а також перспективу довготривалого мирного врегулювання в Україні.
Рубіо назвав головний фактор суперечки на переговорах між Україною та Росією
– пояснив Державний секретар США.
Втрати ворога на 3 грудня
"Шахеди" намагалися атакувати порт "Південний"
У Кремлі прокоментували переговори
Ситуація на фронті
