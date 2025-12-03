Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 грудня, повідомляє 24 Канал.

06:47, 3 грудня

Рубіо назвав головний фактор суперечки на переговорах між Україною та Росією

Те, через що вони буквально зараз сперечаються, – це територія приблизно в 30 – 50 кілометрів і 20% Донецької області, що лишається (під контролем України – 24 Канал),
– пояснив Державний секретар США.


06:42, 3 грудня

Втрати ворога на 3 грудня

  • Особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб,
  • танків – 11 393 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 682 (+3);
  • артилерійських систем – 34 780 (+12);
  • РСЗВ – 1 555 (+3);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 430 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90);
  • крилатих ракет – 4 024 (+0);
  • кораблів/катерів – ;28 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 688 (+47);
  • спеціальної техніки – 4 012 (+1).
02:03, 3 грудня

"Шахеди" намагалися атакувати порт "Південний"

В Одеській області близько 00:30 почала роботу ППО. Близько 15 ворожих дронів типу "Шахед" рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр.

Пізніше "Шахед" фіксували у Чорноморську.

00:24, 3 грудня

Росіяни з вечора 2 грудня почали нову атаку ударними безпілотниками на Україну.

00:04, 3 грудня

У Кремлі прокоментували переговори

Радник кремлівського диктатора Юрій Ушаков сказав, що розмова Путіна і Віткоффа була "корисна і конструктивна".

Росія і США домовилися не розголошували суть переговорів.

За його словами, Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма.

Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Сторони обговорювали "суть плану США, а не конкретні пропозиції", а також перспективу довготривалого мирного врегулювання в Україні.

00:01, 3 грудня

Ситуація на фронті