О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 3 декабря, сообщает 24 Канал.
Рубио назвал главный фактор спора на переговорах между Украиной и Россией
– объяснил Государственный секретарь США.
Потери врага на 3 декабря
"Шахеды" пытались атаковать порт "Южный"
В Кремле прокомментировали переговоры
Ситуация на фронте
То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это территория примерно в 30 – 50 километров и 20% Донецкой области, что остается (под контролем Украины – 24 Канал),
В Одесской области около 00:30 начала работу ПВО. Около 15 вражеских дронов типа "Шахед" двигались в направлении порта "Южный" и Новых Беляров.
Позже "Шахед" фиксировали в Черноморске.
Россияне с вечера 2 декабря начали новую атаку ударными беспилотниками на Украину.
Советник кремлевского диктатора Юрий Ушаков сказал, что разговор Путина и Виткоффа был "полезен и конструктивен".
Россия и США договорились не разглашать суть переговоров.
По его словам, Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми.
Москва получила еще 4 документа, помимо плана из 28 пунктов. Стороны обсуждали "суть плана США, а не конкретные предложения", а также перспективу долговременного мирного урегулирования в Украине.