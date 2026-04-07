США пересматривают цели в Иране, чтобы избежать обвинений в военных преступлениях, – Politico

Пентагон расширяет и пересматривает список энергетических объектов Ирана, которые он может атаковать. Вероятно, Штаты таким образом хотят избежать обвинений в военных преступлениях за атаки по базовой инфраструктуре.

Об этом пишет Politico.

Какие цели для атак рассматривают США?

Издание, ссылаясь на двух представителей обороны, пишет, что военные пересматривают список, ведь США и Израиль ищут новые цели после 5 недель бомбардировок военных объектов, а также после увеличения американских наземных сил на Ближнем Востоке.

Президент Дональд Трамп оказался все труднее, поскольку в США заканчиваются стратегически важные объекты для атак в Иране, а режим в Тегеране душит мировую экономику своей блокадой Ормузского пролива, критически важного пути для мировой нефти,

– отмечает Politico.

Трамп может ввести наземные войска и начать длительную войну, которую не поддерживают американцы. А может атаковать гражданскую инфраструктуру. Но это является нарушением международного права, и он столкнется с обвинениями в военных преступлениях.

Стоит заметить, что Женевская конвенция, которая определяет международное гуманитарное право, позволяет определенную свободу действий, когда места ударов используются как военными, так и гражданскими лицами. Речь идет о тех гражданских объектах, которые используют военные, заметил Шон Тиммонс, бывший генеральный судья-адвокат армии.



Но в США сократили штат людей, которые помогали военным командирам выбирать цели, чтобы не нести угрозу для гражданского населения.

Напряженность сейчас нарастает вокруг того, как провести границу между военными и гражданскими объектами, например, опреснительными установками, которые тоже можно считать целями, потому что военным тоже нужна вода для питья.

Какие угрозы звучали в сторону Ирана?

6 апреля американский президент пригрозил атаковать "каждый город" в Иране и "каждую электростанцию" так, что все будет выведено из строя, гореть и взрываться. Он пообещал в случае неподписания соглашения с Ираном, отправить страну обратно в каменный век.

Он утверждал, что иранский народ будет приветствовать удары по энергетической инфраструктуре и будет готов терпеть это, чтобы иметь свободу.

Трамп также "не волнуется" бомбардировками гражданских электростанций, ведь именно Иран совершил военные преступления.

Вы знаете, что такое военное преступление? Наличие ядерного оружия. Позволить больной стране с сумасшедшим руководством иметь ядерное оружие – это военное преступление,

– отмечал он.

