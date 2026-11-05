Поражение на выборах обострило споры в команде Трампа по поводу войны с Ираном, – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа не может прийти к единому мнению относительно дальнейших действий в отношении Ирана после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Часть чиновников выступает за новые удары, другие призывают прекратить военную операцию.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Что будет с войной с Ираном после поражения Трампа на промежуточных выборах?

По данным издания, некоторые представители администрации предлагают Трампу сначала нанести новые удары по Ирану, а затем договариваться о мире. Это позволило бы завершить войну до конца его президентского срока.

В то же время другие чиновники считают, что США нужно смириться с последствиями конфликта и свернуть военную операцию.

WSJ отмечает, что обострение разногласий внутри администрации по поводу войны с Ираном происходит на фоне провала республиканцев на промежуточных выборах.

Ситуацию обострило заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который 4 ноября открыто назвал войну против Ирана причиной сокрушительного поражения республиканцев на выборах.

Издание отмечает, что это редкий случай публичного дистанцирования вице-президента от главы Белого дома, которому он обязан своей политической карьерой.

Такой шаг продемонстрировал, насколько Венс был против военных действий с самого начала, несмотря на неоднократные публичные выступления в их защиту.

Сам Дональд Трамп публично подтвердил, что война против Ирана вызвала подорожание бензина и привела к потере голосов на выборах в Конгресс.

Пит Хегсет – под угрозой отставки

Некоторые советники Белого дома обвиняют министра обороны Пита Хегсета в том, что он убедил Трампа: война с Ираном будет короткой и завершится так же успешно, как операция по захвату отстраненного от власти венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

По словам источников, Хегсет часто выступал в кабинете министров за продолжение войны. Его позиция нередко противоречила взглядам Рубио, Венса и других чиновников, настаивавших на мирных переговорах.

Несмотря на критику внутри Белого дома, представители Пентагона и другие чиновники в течение последних недель уверяли, что Трамп доволен работой Хегсета и не планирует его увольнять.

Публично президент также заявляет, что не собирается менять состав правительства или свою команду в переходный период до января, когда демократы вновь получат контроль над Конгрессом.

В среду, 4 ноября, Трамп назвал работу Хегсета очень хорошей.

На фоне призывов демократов объявить министру обороны импичмент пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что тот не отступит и не поддастся давлению политиков, которые пытаются извлечь политическую выгоду или инициировать, по его словам, безосновательные расследования.

Парнелл добавил, что Хегсет полностью настроен руководить министерством до окончания президентского срока Трампа. Неизвестно, согласовывал ли Венс свой пост с Белым домом заранее.

Напомним, Пентагон уже несколько недель готовится к возможному возобновлению масштабных боевых действий с Ираном. Военные накапливают тысячи фунтов боеприпасов и перебрасывают в регион дополнительные средства противовоздушной обороны и корабли.