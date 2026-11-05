Поразка на виборах загострила суперечки в команді Трампа щодо війни з Іраном, – WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Що буде з війною з Іраном після поразки Трампа на проміжних виборах?

За даними видання, деякі представники адміністрації пропонують Трампу спочатку завдати нових ударів по Ірану, а потім домовлятися про мир. Це дозволило б завершити війну до кінця його президентського терміну.

Водночас інші чиновники вважають, що США потрібно змиритися з наслідками конфлікту та згорнути військову операцію.

WSJ зазначає, що посилення розбіжностей усередині адміністрації щодо війни з Іраном відбувається на тлі провалу республіканців на проміжних виборах.

Ситуацію загострила заява віцепрезидента США Джей Ді Венса, який 4 листопада відкрито назвав війну проти Ірану причиною нищівної поразки республіканців на виборах.

Видання зауважує, що це рідкісний випадок публічного дистанціювання віцепрезидента від глави Білого дому, якому той завдячує політичною кар'єрою.

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Такий крок продемонстрував, наскільки Венс був проти воєнних дій із самого початку, попри неодноразові публічні виступи на їхній захист.

Сам Дональд Трамп публічно підтвердив, що війна проти Ірану спричинила подорожчання бензину та призвела до втрати голосів на виборах до Конгресу.

Піт Гегсет – під загрозою відставки

Деякі радники Білого дому звинувачують міністра оборони Піта Гегсета в тому, що він переконав Трампа: війна з Іраном буде короткою і завершиться так само успішно, як операція із захоплення усуненого від влади венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

За словами джерел, Гегсет часто виступав у кабінеті міністрів за продовження війни. Його позиція нерідко суперечила поглядам Рубіо, Венса та інших чиновників, які наполягали на мирних переговорах.

Попри критику всередині Білого дому, представники Пентагону та інші чиновники протягом останніх тижнів запевняли, що Трамп задоволений роботою Гегсета й не планує його звільняти.

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Публічно президент також заявляє, що не збирається змінювати склад уряду чи своєї команди в перехідний період до січня, коли демократи знову отримають контроль над Конгресом.

У середу, 4 листопада, Трамп назвав роботу Гегсета дуже хорошою.

На тлі закликів демократів оголосити міністру оборони імпічмент речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що той не відступить і не піддаватиметься тиску політиків, які намагаються отримати політичні переваги або ініціювати, за його словами, безпідставні розслідування.

Парнелл додав, що Гегсет повністю налаштований керувати міністерством до завершення президентського терміну Трампа. Невідомо, чи узгоджував Венс свій допис із Білим домом заздалегідь.

Нагадаємо, Пентагон уже кілька тижнів готується до можливого відновлення масштабних бойових дій з Іраном. Військові накопичують тисячі фунтів боєприпасів і перекидають до регіону додаткові засоби протиповітряної оборони та кораблі.