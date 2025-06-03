Война в Украине входит в опасную фазу, а мирный процесс под угрозой срыва, – WSJ

Война в Украине, которая длится уже более 40 месяцев, вступает в новую опасную фазу. Несмотря на попытки мирных переговоров, перспективы заключения соглашения при посредничестве США сейчас выглядят почти недостижимыми.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как развивается война в Украине

В издании отмечают, что атака Украины на военные аэродромы России 1 июня указывает на то, что война, которая давно зашла в тупик, вступает в опасную фазу.

Вместо того, чтобы остыть, изнурительная 40-месячная война, похоже, становится еще жарче – при минимальном сопротивлении со стороны Дональда Трампа,

– отмечают в статье.

Вопрос заключается в том, будут ли побуждать растущие атаки администрацию США к более активному участию в мирных переговорах, или она, как неоднократно угрожали американские чиновники, отступит. Хотя некоторые аналитики считают, что обещание Трампа выйти из войны маловероятно.

"Уход продолжит боевые действия. Это было бы признанием неудачи", – отметил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

На что надеются в Кремле

В издании отметили, что глава Кремля Владимир Путин, кажется, надеется, что Трамп не намерен активно поддерживать Украину, и что он скорее выйдет из конфликта, чем введет дополнительные санкции или возобновит масштабные поставки вооружения.

Если у администрации Трампа и существует какая-то стратегия, выходящая за рамки призывов к Путину прекратить боевые действия в обмен на территориальные уступки и другие стимулы, она пока не была официально объявлена.

Трамп не стремился усилить экономическое и военное давление на Россию. И он не принимал активного участия в планировании обороны Украины, включая координацию будущих потребностей в оружии. Он необычно молчал об ударах беспилотников Украины по российским базам. Зеленский сообщил журналистам в понедельник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит четырех лидеров в конце этого месяца с участием себя, Трампа, Путина и украинского лидера. Но администрация не сообщила, будет ли Трамп присутствовать на такой встрече,

– отмечают в издании.

По прогнозу издания, при отсутствии сильного международного давления боевые действия этим летом могут даже усилиться, ведь Кремль стремится сместить линию фронта.

Что дали переговоры в Стамбуле

Короткая встреча представителей Украины и России, которая состоялась 2 июня в Стамбуле, привела к прогрессу в гуманитарных вопросах, но не приблизила стороны к прекращению огня.

В статье отмечается, что новое предложение Кремля, о котором сообщили российские государственные СМИ, почти не отличалась от предыдущих максималистских требований: официальное признание четырех спорных украинских территорий частью России, вывода украинских войск из этих районов и соблюдение Киевом политики нейтралитета, что не даст ему возможности вступить в Европейский союз или НАТО.

"Это был еще один признак того, что Россия полна решимости продолжать войну, которую она начала. Украина, тем временем, продолжит делать смелые шаги в свою защиту", – резюмировали в издании.