Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як розвивається війна в Україні

У виданні зазначають, що атака України на військові аеродроми Росії 1 червня вказує на те, що війна, яка давно зайшла в глухий кут, вступає в небезпечну фазу.

Замість того, щоб охолонути, виснажлива 40-місячна війна, схоже, стає ще спекотнішою – за мінімального опору з боку Дональда Трампа,

– зазначають у статті.

Питання полягає в тому, чи спонукатимуть зростаючі атаки адміністрацію США до активнішої участі у мирних переговорах, чи вона, як неодноразово погрожували американські чиновники, відступить. Хоча деякі аналітики вважають, що обіцянка Трампа вийти з війни є малоймовірною.

"Відхід продовжить бойові дії. Це було б визнанням невдачі", – зазначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

На що сподіваються у Кремлі

У виданні зауважили, що глава Кремля Владімір Путін, здається, сподівається, що Трамп не має наміру активно підтримувати Україну, і що він швидше вийде з конфлікту, аніж введе додаткові санкції чи відновить масштабні поставки озброєння.

Якщо у адміністрації Трампа й існує якась стратегія, що виходить за рамки закликів до Путіна припинити бойові дії в обмін на територіальні поступки та інші стимули, вона поки що не була офіційно оголошена.

Трамп не прагнув посилити економічний і військовий тиск на Росію. І він не брав активної участі в плануванні оборони України, включно з координацією майбутніх потреб у зброї. Він незвично мовчав про удари безпілотників України по російських базах. Зеленський повідомив журналістам у понеділок, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести саміт чотирьох лідерів наприкінці цього місяця за участю себе, Трампа, Путіна й українського лідера. Але адміністрація не повідомила, чи буде Трамп присутній на такій зустрічі,

– зазначають у виданні.

За прогнозом видання, за відсутності сильного міжнародного тиску бойові дії цього літа можуть навіть посилитися, адже Кремль прагне змістити лінію фронту.

Що дали переговори у Стамбулі

Коротка зустріч представників України та Росії, яка відбулася 2 червня в Стамбулі, призвела до прогресу у гуманітарних питаннях, але не наблизила сторони до припинення вогню.

У статті зазначається, що нова пропозиція Кремля, про яку повідомили російські державні ЗМІ, майже не відрізнялася від попередніх максималістських вимог: офіційне визнання чотирьох спірних українських територій частиною Росії, виведення українських військ із цих районів та дотримання Києвом політики нейтралітету, що не дасть йому змоги вступити до Європейського союзу чи НАТО.

"Це була ще одна ознака того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну, яку вона почала. Україна, тим часом, продовжить робити сміливі кроки на свій захист", – резюмували у виданні.