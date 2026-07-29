Новое обострение на Ближнем Востоке: Иран ударил по американским базам, США ударили в ответ

В ночь на 29 июля иранские войска атаковали американские базы в Иордании. В ответ США и Саудовская Аравия ударили по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке.

Об этом сообщает CNN .

Новое обострение между Ираном и США

Центральное командование США сообщило, что КСИР около 01:27 29 июля выпустили несколько баллистических ракет в направлении американских баз в Иордании, "пытаясь совершить внезапное нападение на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке". В CENTCOM добавили, что все цели были успешно перехвачены.

В СМИ отмечают, что это первая атака от 24 июля, когда Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану, чтобы "дать шанс переговорам".

Эта атака грозит сорвать хрупкую паузу в обмене ударами и может заставить Трампа решить возобновить боевые действия.

– пишет Axios.

Уже в 03:21 Центральное командование США сообщило, что совместно с Вооруженными силами Саудовской Аравии нанесли высокоточные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам. Военные атаковали КСИР, который приказал атаковать американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по многочисленным объектам логистики и оружия террористов на востоке Ирака в ответ на более 30 авиаударов беспилотников, совершенных Корпусом стражей исламской революции, за последние 72 часа,

– сообщили в CENTCOM.

Ранее президент США приказал прекратить удары по Ирану . Трамп заявил, что может продолжить удары или обострить их, в том числе "ликвидируя все", что имеет Иран. Но считает более "умной стратегией" - заключение соглашения с Тегераном.